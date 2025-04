A- A+

Futebol Morre Val Pilar, ex-jogador do Sport e ídolo do Treze-PB Ex-volante tinha 50 anos e faleceu na madrugada desta quarta-feira (23)

O ex-volante Vivaldo do Nascimento Coelho, mais conhecido como Val Pilar, morreu na madrugada desta quarta-feira (23). Ídolo do Treze-PB e com passagem pelo Sport em 2001, o ex-jogador faleceu aos 50 anos em decorrência de um mal súbito.

Nascido em Itabaiana, na Paraíba, Val Pilar passou mal em seu apartamento, em Campina Grande, no interior paraibano. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou ao local o ex-jogador já estava morto.

Val jogou no Treze entre 2001 e 2003, e depois voltou ao clube em 2005, ano em que o Galo chegou às quartas de final da Copa do Brasil. Também no futebol paraibano, vestiu as cores do Botafogo, por onde foi campeão estadual em 1998.

Pelo Sport, o ex-volante atuou em apenas 11 partidas, todas elas no Campeonato Brasileiro de 2001. Ele também passou por Paysandu e Leonel-PB.



