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Futebol Morre Wanderson Lacerda, ex-presidente do Sport Ex-dirigente comandou o clube entre os anos de 1991 e 1996, com quatro títulos estaduais e um da Copa do Nordeste

Faleceu nesta terça-feira (7), aos 77 anos, o ex-presidente do Sport, Wanderson Lacerda. A causa da morte ainda não foi divulgada. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube. O velório será na sede do Leão, na Ilha do Retiro, na quarta-feira (8), a partir das 8h

Wanderson foi presidente do Sport entre os anos de 1991 e 1996, vencendo quatro Campeonatos Pernambucanos (1991, 1992, 1994, 1996) e uma Copa do Nordeste (1994). O ex-mandatário também integrou alguns conselhos administrativos do clube ao longo dos anos.

Em 2013, Wanderson foi presidente do Conselho Gestor do Futebol, deixando o grupo alegando questões pessoais. Já em 2019, o ex-presidente foi integrante do colegiado do departamento de futebol do clube.

“Foi com enorme tristeza e pesar que o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento do ex-presidente Wanderson Lacerda, na tarde desta terça-feira, aos 77 anos. Wanderson Lacerda dedicou grande parte da vida ao amor pelo Sport, seja na arquibancada ou em atuação na vida social do clube, sempre com muito respeito e colocando a instituição acima de tudo”, publicou o Sport nas redes sociais

“Foi presidente do Sport por três mandatos, de 1991 a 1996, além de vice por outros dois: de 1997 a 2000. No período, atuou diretamente na conquista de oito títulos estaduais e dois da Copa do Nordeste, além de grandes campanhas no Campeonato Brasileiro. Em paralelo, também atuou e contribuiu para a estruturação administrativa e profissional do clube. Ao longo dos anos seguintes, ele também foi diretor e vice-presidente de futebol, além de ter integrado conselhos de administração e de gestão. O Sport agradece a Wanderson por tanta paixão e empenho, e deseja forças aos amigos e familiares nesse momento difícil e de tanta dor. A bandeira rubro-negra está a meio mastro e o clube decreta luto oficial de três”, completou.

Ex-presidente do Sport no biênio 2003-2004, Severino Otávio, mais conhecido como Branquinho, destacou a importância de Wanderson na história do clube.

“Na década de 1990, ele foi uma das pessoas mais importantes dentro do Sport. Tinha muito amor pelo clube. Ele participou da primeira ampliação da Ilha do Retiro. Posso dizer que Pernambuco perde um grande comerciante, o Sport perdeu um grande rubro-negro e eu perdi um grande amigo”, afirmou.

Yuri Romão, que também presidiu o Sport, nos anos de 2021 a 2025, reforçou a admiração da comunidade rubro-negra a Wanderson.

"Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do ex-presidente Wanderson. Sua trajetória foi marcada por uma dedicação genuína ao Sport e por uma forma de liderar baseada no diálogo, na serenidade e no respeito às pessoas. Apaixonado pelo clube, sempre colocou os interesses da instituição acima das diferenças, contribuindo para fortalecer sua história e seus valores. Deixa o exemplo de um homem solidário, agregador e de convivência respeitosa, qualidades que lhe renderam a admiração de todos nós, amigos, e de toda a comunidade rubro-negra. Neste momento triste, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que tiveram o privilégio de conviver com ele. Meus sinceros sentimentos", disse.

Foi com enorme tristeza e pesar que o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento do ex-presidente Wanderson Lacerda, na tarde desta terça-feira (07), aos 77 anos.



Wanderson Lacerda dedicou grande parte da vida ao amor pelo Sport, seja na arquibancada ou em atuação na… pic.twitter.com/cMpyP9969Y — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 7, 2026



Em nota nas redes sociais, o Náutico também lamentou a morte do ex-presidente do Sport.

"O Clube Náutico Capibaribe lamenta o falecimento de Wanderson Lacerda, ex-presidente do Sport Club do Recife. Neste momento de pesar, o Náutico expressa solidariedade aos familiares, desejando força e conforto diante desta perda", publicou.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) manifestou pesar sobre o falecimento do ex-presidente, indicando que "reconhece a relevante contribuição de Wanderson Lacerda para o crescimento do Sport e para a história do futebol de Pernambuco, deixando um legado de dedicação, compromisso e paixão pelo esporte".

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