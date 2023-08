A- A+

SAÚDE Morte do atacante do Bahia: por que uma pessoa de 36 anos pode sofrer um mal súbito? O jogador de futebol Deon foi a óbito após passar mal durante um treinamento de rotina do time

O atacante do time de futebol Bahia de Feira, apelidado de "Deon", de 36 anos, morreu após passar mal durante treinamento de rotina. Foi reportado pelo site bahiano "A Tarde", que o jogador sofreu um mal súbito. Ainda, segundo a publicação, ele chegou a ser encaminhado a um hospital em Feira de Santana, mas foi a óbito.

O que é o mal súbito?

Especialistas da saúde explicam que "mal súbito" não é um termo médico correto. Ele designa, em geral, o que se chama de "morte súbita", se manifesta por sintomas como a síncope (desmaio) e/ou a lipotimia (pré-desmaio), algo que pode ser causado por várias doenças diferentes. Se trata, na verdade, de uma queda de pressão súbita seguida por parada cardíaca.

A causa mais comum de morte súbita em indivíduos com mais de 35 anos é a doença arterial coronariana, que se manifesta pelo infarto agudo do miocárdio. Em geral, acontece de forma imediata. Isso ocorre quando uma placa de ateroma localizada na artéria coronária se rompe e provoca um infarto e uma arritmia ventricular, levando à parada cardíaca.

O risco dobra quando são mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a mortalidade por infarto do grupo entre 18 a 55 anos está em crescimento.

Quais são os sintomas?

Os sintomas de um ataque cardíaco em jovens são diferentes dos que acometem os pacientes com idades avançadas, surge como uma pressão ou queimação na região do tórax, chamada de dor torácica típica. Também pode ocorrer dor no peito irradiando para os braços, mandíbula, queixo e até mesmo costas.



A sudorese fria (suor em excesso), mal-estar, náuseas e vômitos também podem ser sintomas importantes do infarto. Os médicos afirmam que um dos principais problemas da condição é que metade deles são silenciosos, ou seja, não apresentam qualquer sinal.

Como evitar esse quadro médico?

Médicos indicam que pacientes realizem, com frequência, um acompanhamento cardiológico, o que inclui controle de pressão, colesterol e diabetes, caso ocorra no paciente. Hábitos de vida saudáveis, além de atividades físicas, também são recomendados.

Em uma entrevista recente ao Globo, o diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Marcelo Franken, afirmou que atletas de alta intensidade podem ter quadros mais recorrentes de eventos cardíacos.

O esporte de alta intensidade leva o coração ao limite. A combinação de maior adrenalina no sangue, alterações na hidratação corporal e distúrbio de eletrólitos, ou seja, a falta de elementos químicos importantes para o funcionamento do músculo cardíaco, como o potássio e magnésio, pode levar ao surgimento de eventos graves, como arritmias que podem desencadear uma morte súbita.

Como prevenir parada cardíaca em jovens?

Os hábitos saudáveis são o principal meio de prevenção de ataques cardíacos em jovens. Evitar consumir álcool e cigarro, praticar exercícios físicos e ter uma alimentação balanceada. Estima-se que o ataque pode ser reduzido em até 33% em pessoas jovens que param de fumar.

Além dos citados acima, ter uma boa qualidade do sono, evitar se preocupar com estresses do cotidiano, como do trânsito ou do trabalho, manter os índices de colesterol e a pressão arterial sob controle, também são algumas das formas de prevenção.

