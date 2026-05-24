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Morte do fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como suspeita

Caso foi registrado no 42º Departamento de Polícia de SP

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Gabriel Ganley, atleta de fisiculturismo e influenciadorGabriel Ganley, atleta de fisiculturismo e influenciador - Foto: Instagram/@ganleygabriel/Reprodução

O fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado morto em sua casa, na rua da Mooca, na zona Leste da capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso ocorrido nesse sábado (23) foi registrado no 42º Departamento de Polícia (DP) como morte suspeita.

“A vítima foi localizada caída no chão da cozinha pelo amigo. Não foram encontrados sinais aparentes de violência no local”, disse, em nota, a SSP.

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A Integralmedica, marca de suplementos que o patrocinava, lamentou em nota o ocorrido.  

“Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade.”

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