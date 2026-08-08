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FUTEBOL

Morte do pai de Messi repercute no futebol: Conmebol e clubes prestam homenagens

Jorge Messi, de 68 anos, morreu em Rosário após enfrentar uma longa doença; clube argentino destacou papel do empresário na trajetória do craque

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Conmebol e Newell's Old Boys prestam homenagens Conmebol e Newell's Old Boys prestam homenagens  - Foto: Redes sociais

Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morreu na noite desta sexta-feira (7), em um hospital de Rosário, na Argentina, aos 68 anos. Empresário e agente do atacante, ele enfrentava uma longa doença. A morte foi lamentada por entidades e clubes ligados à trajetória do jogador, entre eles a Conmebol e o Newell’s Old Boys. As informações são do Infobae.

Homenagens ao pai e empresário
Em publicação no X, a Conmebol manifestou solidariedade ao jogador e à família. "Acompanhamos com respeito e afeto Lionel, sua família, amigos e entes queridos neste momento de profunda dor", escreveu a entidade.

 

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O Newell’s Old Boys, clube pelo qual Messi torce desde a infância, também publicou uma mensagem de pesar. A equipe destacou a influência de Jorge na formação e na carreira do filho, lembrando sua presença desde os primeiros passos do jogador em Rosário até a consolidação como um dos maiores nomes da história do futebol.

Confira:


Outro clube de Rosário, o Rosario Central, também se manifestou. "Acompanhamos com respeito e carinho Lionel, sua família e todos os seus entes queridos neste momento doloroso", publicou a equipe.

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Jorge acompanhou de perto a carreira de Messi e também administrou negócios do atleta. Em entrevista ao portal Soho.com, em 2012, ele contou que a família chegou a considerar retornar à Argentina quando o jovem jogador enfrentou problemas de documentação na Espanha. A decisão de permanecer no país, segundo ele, partiu do próprio Lionel.

— Em casa queríamos voltar. Mas eu perguntei para ele, e o Lionel pediu para continuar na Espanha — relatou Jorge.

A família de Messi já havia informado, durante a Copa do Mundo, sobre o estado delicado de saúde de Jorge. Em 16 de junho, comunicou que ele apresentava "uma recuperação constante, apesar da complexidade de seu quadro clínico atual". Na ocasião, após a estreia da Argentina, Messi chorou ao fim da partida. Mais tarde, foi revelado que a emoção estava relacionada à situação do pai.

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