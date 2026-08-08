A- A+

FUTEBOL Morte do pai de Messi repercute no futebol: Conmebol e clubes prestam homenagens Jorge Messi, de 68 anos, morreu em Rosário após enfrentar uma longa doença; clube argentino destacou papel do empresário na trajetória do craque

Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morreu na noite desta sexta-feira (7), em um hospital de Rosário, na Argentina, aos 68 anos. Empresário e agente do atacante, ele enfrentava uma longa doença. A morte foi lamentada por entidades e clubes ligados à trajetória do jogador, entre eles a Conmebol e o Newell’s Old Boys. As informações são do Infobae.

Homenagens ao pai e empresário

Em publicação no X, a Conmebol manifestou solidariedade ao jogador e à família. "Acompanhamos com respeito e afeto Lionel, sua família, amigos e entes queridos neste momento de profunda dor", escreveu a entidade.





Veja:

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.



Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026



O Newell’s Old Boys, clube pelo qual Messi torce desde a infância, também publicou uma mensagem de pesar. A equipe destacou a influência de Jorge na formação e na carreira do filho, lembrando sua presença desde os primeiros passos do jogador em Rosário até a consolidação como um dos maiores nomes da história do futebol.

Confira:

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026



Outro clube de Rosário, o Rosario Central, também se manifestou. "Acompanhamos com respeito e carinho Lionel, sua família e todos os seus entes queridos neste momento doloroso", publicou a equipe.

Confira também:

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD pic.twitter.com/f5J7tRgoBQ — Rosario Central (@RosarioCentral) August 8, 2026

Jorge acompanhou de perto a carreira de Messi e também administrou negócios do atleta. Em entrevista ao portal Soho.com, em 2012, ele contou que a família chegou a considerar retornar à Argentina quando o jovem jogador enfrentou problemas de documentação na Espanha. A decisão de permanecer no país, segundo ele, partiu do próprio Lionel.

— Em casa queríamos voltar. Mas eu perguntei para ele, e o Lionel pediu para continuar na Espanha — relatou Jorge.

A família de Messi já havia informado, durante a Copa do Mundo, sobre o estado delicado de saúde de Jorge. Em 16 de junho, comunicou que ele apresentava "uma recuperação constante, apesar da complexidade de seu quadro clínico atual". Na ocasião, após a estreia da Argentina, Messi chorou ao fim da partida. Mais tarde, foi revelado que a emoção estava relacionada à situação do pai.

Veja também