A- A+

Futebol Morumbi agora será MorumBIS: Mondelēz Brasil e São Paulo firmam acordo de 'naming rights' Os valores contratuais pelo direito do nome do estádio ultrapassam os dos rivais Palmeiras e Cortinthians

A Mondelēz Brasil, fabricante do chocolate BIS, formalizou hoje um contrato estratégico com o São Paulo Futebol Clube, anunciando a aquisição dos naming rights do Morumbi. Sob os termos do acordo, o icônico estádio passará a ser denominado MorumBIS.

O valor do contrato varia entre R$ 25 e R$ 30 milhões anuais, ultrapassando os acordos semelhantes firmados pelo Palmeiras e Corinthians. O acordo irá durar entre 2024 e 2026.

O MorumBIS não será apenas palco de eventos esportivos, pois a Mondelēz ressalta que continuará sendo um espaço para grandes shows e outras atividades culturais. O estádio, inaugurado em 1960, experimentará sua primeira alteração de nome comercial.

A importância financeira do acordo para o São Paulo é substancial, superando as receitas anuais obtidas pelos rivais com seus naming rights. Além disso, a Mondelēz enfatiza que a parceria vai além do futebol, alinhando-se a um projeto maior de aproximação com os consumidores nos momentos de entretenimento.



Veja também

Futebol Internacional Alexia Putellas passará por artroscopia para tratar dores no joelho