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COPA DO MUNDO "Mostramos grande força mental", diz Hakimi após vitória do Marrocos Classificação para as Oitavas de final veio após a vitória, nos pênaltis, sobre a Holanda

Achraf Hakimi, capitão e astro da seleção do Marrocos, expressou orgulho pela coragem de sua equipe durante a emocionante vitória de segunda-feira (29) sobre os Países Baixos, na fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção norte-africana não desistiu depois que Cody Gakpo marcou para a Holanda aos 71 minutos, conseguindo levar a partida para a prorrogação com um gol de empate dramático de Issa Diop nos acréscimos (90+1).

Na disputa de pênaltis, o Marrocos foi o primeiro a desperdiçar uma cobrança, mas se recuperou para garantir a vitória por 3 a 2 em Monterrey, no México.

"Conseguimos. Não foi fácil. Estou muito cansado agora, mas muito orgulhoso da equipe", disse Hakimi. "Sabíamos que tipo de jogo seria e contra quem estávamos jogando."

Hakimi e Yassine na vitória de Marrocos sobre o Haiti, na fase de grupos. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Dissemos, alguns dias atrás, que precisávamos manter o foco e ser fortes, física e mentalmente, pois não sabíamos quanto tempo a partida poderia durar", relembrou.

"Então, demonstramos grande força mental e conseguimos virar o placar", disse o lateral do Paris Saint-Germain, que também agradeceu à torcida em Monterrey.

"Obrigado ao México pelo apoio", declarou.

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