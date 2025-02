NBA: veja motivos que levaram o Mavericks a trocar Luka Doncic

A- A+

"O tesouro". É assim que o armador Luka Doncic, de 25 anos, foi apelidado pelo narrador Rômulo Mendonça e passou a ser chamado pelos fãs do basquete. O jogador, que deixa o Dallas Marvericks rumo ao Los Angeles Lakers, foi trocado sem ser consultado pela franquia.

O movimento chocou o mundo dos esportes, já que o esloveno é um dos principais atletas da liga e é projetado para manter esses status até, pelo menos, a próxima década.

Os motivos citados pela comissão técnica da equipe e gestores para a movimentação do armador envolvem lesões, sobrepeso, renovação para o maior contrato da história da liga e problemas defensivos.

O condicionamento físico do esloveno nesta temporada tem deixado a desejar. Ele, que normalmente pesa entre 105 a 110 kg, chegou a ver na balança mais de 120 kg. Com sobrepeso, as consequências dentro de quadra chegaram. "Luka Magic" — apelido nos EUA — jogou apenas 22 jogos na temporada por conta das lesões.

Até o momento, teve duas distensões na panturrilha esquerda desde o início dos treinos em setembro e não entra em quadra desde a rodada de Natal, ou seja, há mais de um mês, quando machucou o mesmo músculo.

Outro motivo que culminou na saída do "tesouro" foi o problema defensivo que os Mavericks enfrentam. Com uma rotação estabilizada nos quesitos defensivos, a equipe se via limitada no garrafão e, por isso, buscou a chegada do ala-pivô Anthony Davis.

Por fim, estava elegível para assinar uma extensão de contrato de cinco anos por US$ 345 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) com os Mavericks. Com a possibilidade de uma renovação supermax, os gestores passaram a analisar todos os demais quesitos para assinar o vínculo ou não. Com a insegurança, optaram por não se "prender" ao atleta por mais meia década, visto que ele não poderia atingir seu potencial.

