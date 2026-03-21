MotoGP: Atual campeão mundial, Marc Marquez vence corrida sprint
Espanhol assumiu a liderança a duas voltas do fim; Cafu deu a bandeirada final
Após mais de uma hora de atraso em virtude de um buraco que se abriu na pista, a corrida sprint do GP do Brasil da MotoGP terminou com a vitória do espanhol Marc Marquez, da Ducati, atual campeão mundial, neste sábado, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.
Ele ultrapassou o italiano Fabio di Giannantonio, da VR 46, faltando duas voltas para o fim. O pódio ficou completo com o espanhol Jorge Martin, que havia largado em quinto lugar.
O brasileiro Diogo Moreira, da LCR Honda, largou em 14º e terminou a prova em décimo. Apenas os nove primeiros colocados da sprint pontuam.
A bandeirada foi dada pelo capitão do pentacampeonato mundial, Cafu. O ex-lateral presenteou Moreira com uma camisa da seleção antes da corrida deste sábado.
A prova transcorreu sem grandes problemas, com o abandono de três pilotos: Johann Zarco, companheiro do brasileiro, Joan Mir, da Honda, e Maverick Viñales, da Red Bull Tech 3.
Neste domingo, os pilotos voltam às mesmas posições da largada da sprint para o GP do Brasil, a partir das 15h.