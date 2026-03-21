MotoGP: Atual campeão mundial, Marc Marquez vence corrida sprint

Espanhol assumiu a liderança a duas voltas do fim; Cafu deu a bandeirada final

Marc Marquez vence a corrida sprint na etapa brasileira da MotoGP, em Goiânia

Após mais de uma hora de atraso em virtude de um buraco que se abriu na pista, a corrida sprint do GP do Brasil da MotoGP terminou com a vitória do espanhol Marc Marquez, da Ducati, atual campeão mundial, neste sábado, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Ele ultrapassou o italiano Fabio di Giannantonio, da VR 46, faltando duas voltas para o fim. O pódio ficou completo com o espanhol Jorge Martin, que havia largado em quinto lugar.

Leia também

• Diretor da MotoGP elogia etapa de Goiânia, admite problemas e projeta crescimento no Brasil

• MotoGP: Diogo Moreira vai largar em 14º no retorno do Brasil à categoria

• MotoGP: Alinhada à preocupação ambiental, categoria vai abolir combustível fóssil

O brasileiro Diogo Moreira, da LCR Honda, largou em 14º e terminou a prova em décimo. Apenas os nove primeiros colocados da sprint pontuam.

A bandeirada foi dada pelo capitão do pentacampeonato mundial, Cafu. O ex-lateral presenteou Moreira com uma camisa da seleção antes da corrida deste sábado.

A prova transcorreu sem grandes problemas, com o abandono de três pilotos: Johann Zarco, companheiro do brasileiro, Joan Mir, da Honda, e Maverick Viñales, da Red Bull Tech 3.

Neste domingo, os pilotos voltam às mesmas posições da largada da sprint para o GP do Brasil, a partir das 15h.

