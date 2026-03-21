MotoGP: Diogo Moreira vai largar em 14º no retorno do Brasil à categoria
Italiano Fabio Di Giannantonio conquista a pole position que vale para a corrida sprint deste sábado e para a prova de domingo
O italiano Fabio Di Giannantonio conquistou a pole position do GP do Brasil de MotoGP — a classificação também vale para a corrida sprint deste sábado a partir das 15h. Já o brasileiro Diogo Moreira, da LCR Honda, vai largar na 14ª colocação no retorno da categoria ao país no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.
Único brasileiro no grid, Moreira chegou a liderar o Q1 durante a classificação, mas acabou sendo superado e terminou na 14ª posição. Ele marcou 1min17s812 como melhor volta e vai largar na 14ª posição na corrida sprint e no GP.
Na MotoGP, o treino classificatório é dividido em duas etapas. No Q1, os 12 piores colocados na soma dos treinos livres competem por dois lugares no Q2, junto aos 10 melhores colocados do dia anterior.
Na sessão principal, Fabio Di Giannantonio, da VR46, contou com muitas quedas no treino e garantiu a pole position com o tempo de 1min17s410. O italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia, e o espanhol Marc Márquez, da Ducati, atual campeão do mundo, fecham a primeira fila. O espanhol foi um dos pilotos que pararam na área de escape.