Campeão mundial de MotoGP Jorge Martin é hospitalizado após ser arremessado de moto em treino; veja

O piloto espanhol Jorge Martín, atual campeão mundial de MotoGP, foi levado a um hospital após sofrer um grave acidente enquanto treinava nesta quarta-feira (5) no circuito de Sepang, na Malásia, em preparação para a próxima temporada.



Martín, de 27 anos, perdeu o controle de sua Aprilia e foi arremessado, caindo de cabeça na pista com tanta força que a viseira se desprendeu do capacete. Veja o vídeo.

Inicialmente, Martín se queixou de dores no pé e em uma das mãos e foi levado a um hospital para exames.

No início desta primeira sessão de testes da pré-temporada da MotoGP, Martinator já havia sofrido uma queda, embora sem ferimentos aparentes.

Martín conquistou seu primeiro título mundial de MotoGP em 2024 pilotando uma Ducati pela equipe Pramac, que deixou para correr pela Aprilia depois que a marca italiana não lhe ofereceu uma moto oficial.

O primeiro Grande Prêmio da temporada 2025 está programado para 2 de março na Tailândia.

