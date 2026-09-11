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FUTEBOL Mourinho banca Vini Jr. após vaias no Bernabéu: "Ele e mais dez" Brasileiro foi hostilizado por parte da torcida contra a Inter, mas deve continuar como titular; tratamento recebido pelo atacante preocupa o elenco do Real Madrid

As vaias direcionadas a Vinicius Junior durante a partida contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, acenderam um sinal de alerta no Real Madrid. Apesar da pressão exercida por parte da torcida, o técnico José Mourinho não pretende retirar o brasileiro da equipe e prepara o camisa 7 para começar como titular diante do Rayo Vallecano, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal espanhol As, a mensagem transmitida internamente pelo treinador é direta: contra o Rayo, jogarão Vinicius e mais dez. Mourinho não quer que as críticas vindas das arquibancadas interfiram em suas decisões esportivas e considera o atacante uma peça fundamental de seu projeto.

O episódio mais recente ocorreu na vitória sobre a Inter. Parte dos torcedores presentes no Santiago Bernabéu acompanhou com reclamações praticamente todos os lances protagonizados por Vinicius, antes mesmo da conclusão das jogadas. Ao ser substituído perto do fim da partida, o brasileiro deixou o gramado sob fortes vaias.

Um torcedor com assento próximo ao campo relatou ao “As” que pelo menos quatro pessoas em seu setor passaram toda a partida insultando o atacante, inclusive antes do apito inicial.





A reação surpreendeu o clube especialmente pelo desempenho coletivo apresentado pelo camisa 7. Embora não tenha exibido o mesmo brilho ofensivo de outros momentos, Vinicius terminou o confronto com nove recuperações de bola e recebeu elogios internamente por sua dedicação defensiva.

Situação preocupa o elenco

O tratamento dispensado ao brasileiro também provocou preocupação no vestiário. Ainda de acordo com o “As”, um dos jogadores mais experientes do elenco procurou Mourinho imediatamente após o jogo contra a Inter.

— Mister, estou preocupado com o Vini. Depois de tudo o que ele fez pelo Real Madrid nos últimos anos, a forma como alguns torcedores o trataram não é normal. Precisamos fazer com que ele volte a ser feliz — teria dito o atleta.

Mourinho concordou com a avaliação e discutiu o assunto com integrantes da comissão técnica. O entendimento é que o primeiro passo para recuperar Vinicius, tanto emocionalmente quanto tecnicamente, passa por deixar claro que sua importância para a equipe não está em discussão.

O treinador acredita que uma sequência de partidas permitirá ao atacante recuperar a confiança e voltar a ser decisivo no setor ofensivo. Internamente, Vinicius ainda é considerado o jogador mais perigoso do elenco em situações de um contra um.

Clube reafirma confiança no brasileiro

O Real Madrid também não pretende recuar diante da pressão de parte da torcida. O apoio começa pelo presidente do clube e foi reforçado pela recente renovação do contrato do brasileiro até 2032.

Aos 26 anos, Vinicius é tratado como um dos pilares do planejamento esportivo para as próximas temporadas. Por isso, a diretoria entende que a resposta ao momento de tensão deve ser dada com respaldo institucional e continuidade dentro de campo.

Contra o Rayo Vallecano, Mourinho deve repetir a dupla ofensiva formada por Vinicius e Mbappé. Güler e Bernardo Silva retornam após cumprirem suspensão, enquanto Tchouaméni e Thiago Pitarch voltam a ficar à disposição.

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