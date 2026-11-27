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Futebol Mourinho chama supercomputador de IA de 'M(...)' ao comentar chances do Real Madrid Treinador português reagiu a previsões sobre o favoritismo do clube na Liga dos Campeões durante entrevista antes da partida contra o Alavés

José Mourinho não escondeu a irritação ao ser questionado sobre as projeções de um supercomputador baseado em inteligência artificial para a Liga dos Campeões. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), antes do confronto do Real Madrid com o Alavés, no Santiago Bernabéu, o treinador português classificou o equipamento como “uma merda” ao comentar as previsões sobre as chances de sua equipe conquistar o título europeu.

"Há quem diga que somos candidatos ao título, e depois há o supercomputador de inteligência artificial... que é uma merda", afirmou Mourinho.

A declaração ocorreu quando o técnico falava sobre a dificuldade de antecipar o desempenho das equipes nas fases decisivas da competição. Mourinho citou como exemplo os problemas enfrentados por outros clubes, como Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que podem chegar aos confrontos eliminatórios desfalcados de jogadores importantes.

"É muito cedo para falar da Liga dos Campeões. Não sabemos como estaremos nas fases eliminatórias. Não quero jogar os playoffs, temos muitos jogos pela frente. Depois vêm a Supercopa, em princípio com dois jogos, e também a Copa do Rei. Estamos perto, a três ou quatro pontos", disse.

O treinador também demonstrou preocupação com a sequência do calendário e a possibilidade de perder jogadores por lesão justamente no período decisivo da temporada. Para ele, o desempenho em uma competição eliminatória depende de fatores que não podem ser antecipados com precisão meses antes.

A entrevista também abordou a situação de Vinicius Júnior. Mourinho afirmou que o atacante brasileiro evoluiu e destacou a importância do apoio dos companheiros de equipe, em meio às especulações sobre seu papel no time.

"O Vini melhorou. O importante é que o grupo gosta dele, independentemente do desempenho. Essa tem sido a base para ele. No momento, está naquele nível em que nos ajuda. Todo o resto é secundário", afirmou.

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