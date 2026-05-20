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FUTEBOL INTERNACIONAL Mourinho de volta ao Bernabéu: Real Madrid prepara apresentação do técnico para domingo, diz jornal Comissão técnica do Benfica também acompanharia técnico no retorno à Espanha

O Real Madrid prepara o retorno de José Mourinho ao Santiago Bernabéu. Segundo o jornal espanhol AS, o acordo entre clube e treinador já está totalmente fechado, e a apresentação oficial deve acontecer no próximo domingo.

De acordo com a publicação, Mourinho assinaria contrato válido por duas temporadas, com opção automática para um terceiro ano caso conquiste ao menos um título de Campeonato Espanhol durante o período inicial.

A expectativa no clube espanhol é que o treinador português participe imediatamente do planejamento da temporada 2026/2027, incluindo decisões sobre elenco, contratações e pré-temporada já a partir de junho.

O retorno de Mourinho ao futebol espanhol não aconteceria sozinho. Segundo o AS, toda a comissão técnica atualmente presente no Benfica acompanharia o treinador na nova passagem pelo Real Madrid.





Treinador retorna ao clube merengue após mais de dez anos de sua primeira passagem na equipe. Foto: Oscar Del Pozo/AFP

A imprensa italiana afirma ainda que o clube merengue já teria pago cerca de 3 milhões de euros referentes à cláusula de rescisão do técnico com o Benfica. Até o momento, porém, o clube português ainda não informou oficialmente a operação à CMVM, órgão regulador do mercado financeiro em Portugal.

Caso a apresentação seja confirmada, Mourinho retornará ao Real Madrid após mais de dez anos de sua primeira passagem pelo clube, entre 2010 e 2013. No período, o treinador conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha, além de protagonizar uma das eras mais intensas da rivalidade com o Barcelona de Pep Guardiola.

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