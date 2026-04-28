Mourinho é o candidato preferido de Florentino Pérez para comandar o Real Madrid, diz site

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O português José Mourinho é o nome de cabeceira do presidente Florentino Pérez para comandar o Real Madrid a partir da próxima temporada na vaga do atual treinador Álvaro Arbeloa.



De acordo com informações do The Athletic, a questão da escolha do novo treinador está centralizada no mandatário do clube. Eliminado da Champions League pelo Bayern de Munique nas quartas de final e com remotas chances de conquistar a La Liga (tem 11 pontos de desvantagem para o líder Barcelona), o gigante espanhol vai passar por uma reformulação para voltar a brigar por títulos.



Contratado em janeiro para o lugar de Xabi Alonso, Arbeloa não conseguiu fazer o time engrenar desde então. Diante deste cenário, Pérez quer assumir a volta por cima da sua equipe com a vinda de um treinador consagrado.

O periódico informa que a ideia do presidente é "reconstruir um projeto que caiu em ruínas, já que o Real Madrid está prestes a completar a segunda temporada seguida sem levantar um troféu de prestígio".



Se a contratação for efetivada, essa será a segunda passagem de Mourinho pela equipe da capital espanhola. Entre 2010 e 2013, o comandante português esteve à frente do elenco principal. No período, o time merengue deu três voltas olímpicas com destaque para o título da La Liga de 2011/2012 com um recorde de pontos conquistados.



Com mais um ano de vínculo a cumprir com o Benfica, o contrato tem uma brecha de dez dias ao fim da temporada que permite uma saída sem custos do clube português. E esse detalhe pode ser um grande facilitados para que a transferência seja concretizada.

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