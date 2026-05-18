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FUTEBOL INTERNACIONAL Mourinho encaminha acerto para ser novo técnico do Real Madrid, diz jornalista Treinador recebeu proposta oficial de renovação do Benfica, mas evita decisão imediata

O Real Madrid já chegou a um acordo com José Mourinho para o retorno do treinador ao Santiago Bernabéu. Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, restam apenas detalhes burocráticos e a assinatura do contrato, prevista para acontecer após o último compromisso da temporada dos merengues, no sábado.

Ainda conforme Romano, Mourinho deverá assinar vínculo válido por duas temporadas com o clube espanhol, onde trabalhou entre 2010 e 2013 e conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.



Apesar das informações sobre o avanço nas negociações com o Real Madrid, Mourinho evitou alimentar rumores na última sexta-feira. Em entrevista coletiva antes da rodada final do Campeonato Português, o treinador revelou que recebeu uma proposta oficial de renovação do Benfica, mas afirmou que ainda não analisou o documento.

— Sim, tive uma proposta de renovação do Benfica na quarta-feira. Foi entregue ao meu empresário, mas eu não quis ver, saber ou analisar. Só vou fazer isso a partir de domingo — declarou.

O técnico também negou qualquer contato recente do Real Madrid, embora a imprensa espanhola venha intensificando especulações sobre uma possível troca no comando do clube para a próxima temporada.

— Sobre o Real Madrid, não houve nada. Meu empresário apenas me disse que tinha uma proposta oficial do Benfica para enviar, e eu pedi para deixar isso para domingo. Se fosse do Real Madrid, eu diria exatamente a mesma coisa — completou.

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