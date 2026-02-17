A- A+

Futebol Mourinho evita falar de racismo e critica comemoração de Vini: 'Ele acabou com o jogo' técnico do Benfica, teve uma análise diferente para a confusão ocorrida na partida desta terça-feira (17)

José Mourinho, técnico do Benfica, teve uma análise diferente para a confusão ocorrida na partida desta terça-feira (17), em Lisboa, na qual o Real Madrid venceu por 1 a 0, pela Champions League.

O português preferiu imitir críticas ao seu jogador Prestianni, acusado de racismo por Vini Júnior, e preferiu criticar a postura do brasileiro, ao comemorar o gol da vitória.

"Como dizem na Espanha, quem marca um gol daqueles corta o rabo, corta a orelha e sai em ombros. Não acaba com o jogo. E ele acabou com o jogo", disse à TNT, referindo-se à dança de Vini diante da torcida do time português.

"Uma coisa é o que Vinicius diz, outra coisa é que diz o Prestianni. São coisas completamente diferentes.

Aquilo que eu disse ao Vinicius de modo independente, é: quando se faz um gol daqueles, sai em ombros, não se vai mexer com o estádio ou mexer com o coração de um estádio, que é o estádio adversário", afirmou Mourinho.

Mourinho foi expulso na parte final da partida após reclamar da arbitragem em um lance no qual Vini Júnior cometeu falta por trás em Richard Rios. O treinador queria um cartão amarelo para o brasileiro, que seria o segundo no jogo, causando-lhe a expulsão.

