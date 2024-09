Mourinho é multado na Turquia por não comparecer em coletiva após derrota do Fenerbahçe

A- A+

José Mourinho foi multado na Turquia por não comparecer em uma entrevista coletiva após derrota do seu time no clássico com o Galatasaray, no sábado (21).

O valor da punição é de quatro mil euros (equivalente a R$ 24,6 mil). No jogo, o Fernerbahçe, time do técnico português, foi derrotado por 3 a 1, em compromisso válido pela sexta rodada da Superliga Turca.

Mourinho justificou o não comparecimento alegando que o treinador do Galatasaray, Okan Buruk, alongou a entrevista e excedeu o tempo para a sua coletiva. As informações são do jornal turco "Fanatik".

Além de amargar a derrota para o maior rival, o português teve ainda de aguentar as provocações nas redes sociais.

O Galatasaray publicou uma imagem em seu perfil oficial chamando o treinador de "The Crying One" (O Chorão), em referência ao seu apelido "The Special One" (O Especial).

Na partida, o Galatasaray chegou a abrir uma frente de três gols no placar mesmo jogando na casa do adversário. No segundo tempo, Edin Dzeko, cobrando pênalti, descontou para o Fernerbahçe, diminuindo o vexame.

O resultado, que marcou a primeira derrota da equipe de Mourinho no torneio, deixou no Fernerbahçe na segunda colocação ao lado do Besiktas com 13 pontos. Com 100% de aproveitamento em seis rodadas, o Galatasaray é o líder isolado do torneio.



