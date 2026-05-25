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futebol Mourinho no Real Madrid pode custar mais de R$ 80 milhões após mudança nas eleições, diz jornal Candidatura de Enrique Riquelme à presidência do Real altera estratégia de Florentino Pérez para contratar técnico português

Um novo capítulo envolvendo José Mourinho, Benfica e Real Madrid ganhou força nesta semana após a confirmação das eleições presidenciais no clube espanhol. A candidatura de Enrique Riquelme foi validada pela junta eleitoral merengue depois da apresentação das garantias financeiras exigidas, o que muda diretamente os planos traçados por Florentino Pérez para a próxima temporada.

Com um concorrente oficial na disputa presidencial, o atual mandatário do Real Madrid vê a estratégia desenhada para contratar Mourinho perder força nos bastidores.

O principal motivo envolve o prazo da cláusula prevista no contrato do treinador português com o Benfica. O acordo previa uma multa rescisória de €7 milhões — cerca de R$ 40,9 milhões — válida apenas durante dez dias após o último jogo da temporada portuguesa, contra o Estoril, em 16 de maio.

O prazo termina nesta terça-feira, e a tendência é que o Real Madrid não consiga ativar a cláusula dentro do período estipulado.

Segundo informações publicadas pelo jornal português A Bola, Jorge Mendes, empresário de Mourinho e peça central na negociação entre o treinador e Florentino Pérez, dificilmente assumirá do próprio bolso o pagamento da multa para liberar o técnico.

Com isso, a operação tende a ficar ainda mais cara para o clube espanhol.

Isso porque o contrato de Mourinho com o Benfica prevê um aumento salarial para a temporada 2026/27. O vínculo assinado em setembro garante ao treinador cerca de €7 milhões líquidos de impostos por temporada — aproximadamente R$ 40,9 milhões —, elevando o custo total do acordo para €14 milhões, o equivalente a cerca de R$ 81,9 milhões.

O novo cenário obrigaria o Real Madrid a negociar diretamente uma compensação financeira mais robusta com o Benfica caso queira tirar Mourinho da Luz.

Apesar dos valores elevados para os padrões do futebol português, o montante não é considerado proibitivo para um clube do porte do Real Madrid. Os espanhóis, inclusive, seguem ligados ao nome de Michael Olise, destaque do Bayern de Munique, em uma negociação que poderia ultrapassar €200 milhões, segundo a imprensa europeia.

Enquanto isso, Mourinho mantém silêncio público sobre o tema. O treinador retornou a Lisboa no domingo após passagem por Berlim, onde acompanhou a final da Copa da Alemanha entre Bayern e Stuttgart e viu Olise brilhar na vitória bávara por 3 a 0.

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