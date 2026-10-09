A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Mourinho sai em defesa de Vini Jr em meio a má fase no Real e evita falar em banco: 'Me faz mal" Brasileiro iniciou a temporada em mau momento e sob críticas na Espanha

Técnico do Real Madrid, José Mourinho saiu em defesa de Vinicius Junior em meio à má fase do atacante e às críticas que vem sofrendo na Espanha.



Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador português afirmou que o brasileiro precisa de apoio para recuperar seu melhor futebol e destacou o esforço do jogador para voltar a ser decisivo ao ser perguntado sobre meritocracia em sua equipe.

— Há meritocracia, sim, mas há também uma sensibilidade com o momento. É preciso saber qual é a melhor maneira de ajudar determinado jogador. Quando um jogador não está bem, existem estratégias para ajudá-lo a melhorar. Uma delas é a meritocracia pura, em que se você não está bem, fica fora. Isso tem riscos. Há jogadores que precisam de tempo para voltar ao seu nível normal — disse o português, antes de abordar diretamente o brasileiro.



— Você está falando do Vini. Eu não me escondo. O que me faz mal, o que me deixa triste, é entender que ele quer estar bem, quer ser aquele que ganha jogos, que faz a diferença. O que me faz mal é sentir essa dor que ele sente, sendo um garoto que, para minha surpresa, é extraordinário e trabalha muito para voltar.

Vinícius Junior, atacante brasileiro do Real Madrid, está em baixa na equipe. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Após ser um dos poucos destaques individuais na campanha decepcionante da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, o atacante de 26 anos não faz o melhor começo de temporada com o clube. Até aqui, marcou um gol e deu três assistências em oito jogos. Foi titular em sete dessas partidas.

— Ele vai jogar sempre até voltar ao seu nível ou chegará um momento em que haverá um plano específico, em que ele não jogará ou irá para o banco, para encontrarmos outra maneira de ajudá-lo? Eu não discuto com a opinião do torcedor. Só respeito. Mas me dói o coração ver que um garoto como esse, que não está sendo o Vini de outro mundo, não está sendo ajudado por pessoas influenciadas por muitos de vocês. Ele merece ser ajudado. Ele quer muito voltar a ser o Vini que deu tantas alegrias ao madridismo — completou o treinador.

Veja também