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Futebol Mourinho transforma Vini Jr., que alcança marca defensiva no Real Madrid que não se via desde 2008 Brasileiro recuperou nove bolas contra a Inter, maior número de um atacante do clube desde Higuaín; treinador exalta entrega

Vinicius Junior ainda busca recuperar a versão que desequilibra partidas com gols e dribles, mas José Mourinho parece ter encontrado outra maneira de fazer o brasileiro contribuir com o Real Madrid. Na vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, pela estreia na Liga dos Campeões, o camisa 7 teve atuação discreta ofensivamente, mas alcançou uma marca defensiva que um atacante do clube não conseguia havia 18 anos.

Vini recuperou nove bolas durante a partida, segundo o jornal espanhol "As". Foi mais que o dobro das quatro de Jude Bellingham, segundo jogador do Real Madrid com melhor número no quesito. Entre os atacantes do clube, ninguém registrava uma marca tão alta desde Gonzalo Higuaín, que conseguiu 12 recuperações em uma partida em 2008.

Os números contrastam com a produção do brasileiro no ataque. Vini não finalizou no alvo, não criou chances de gol e completou apenas dois dribles diante da Inter. A participação sem a bola, porém, chamou a atenção da comissão técnica.

A mudança faz parte de um processo conduzido por Mourinho desde que retornou ao Real Madrid. Uma das prioridades do português ao assumir o clube foi reconstruir a relação com Vinicius, abalada pelos confrontos entre Real e Benfica na temporada anterior. Segundo o "As", o treinador também teve participação importante na decisão do atacante de renovar seu contrato.

Além da cobrança por maior participação defensiva, Mourinho trabalha para tornar o brasileiro mais controlado emocionalmente dentro de campo. O treinador já saiu publicamente em defesa de Vini nesta temporada, mas também cobrou cuidado com as reações diante de provocações.

Contra a Inter, o atacante deixou o gramado perto do fim, exausto, e voltou a ouvir vaias de parte da torcida do Santiago Bernabéu. Mourinho reagiu imediatamente, incentivando os torcedores a aplaudirem o jogador.

Depois da partida, o português voltou a defender o camisa 7 e reconheceu que o brasileiro ainda está distante de sua melhor forma.

"O Vini não está no seu melhor, todos nós vemos isso. Ele é o primeiro a saber. Está se esforçando para ser o Vinicius que decide partidas. Mas ele se empenhou muito durante todo o jogo, e eu tenho que valorizar muito isso. Tenho muito respeito pelo Vinicius que vi. E o resto virá, ele vai ganhar jogos", afirmou.

Mourinho também deixou claro qual será o critério para manter seu apoio ao atacante enquanto os gols e os dribles não aparecem.

"Se ele trabalha para a equipe, sempre terá meu apoio e carinho. Isso significa que ele sempre jogará os 90 minutos completos? Não, mas ele tem meu apoio. Quem se entrega por completo não é obrigado a fazer mais. E ele tem feito isso".

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