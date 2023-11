A- A+

Judô Movimento Pró-Criança conquista heptacampeonato Pernambucano no judô Giovanna Costa é um dos principais destaques do quadro de atletas do programa social

O Movimento Pró-Criança conquistou o heptacampeonato pernambucano no judô. Ao todo, a equipe do programa social teve 36 medalhas, sendo 20 de ouro, nove de prata e sete de bronze.

Uma das principais atletas do Pró-Criança é Giovanna Costa, que conquistou 20 títulos em 2023. Entre suas realizações, destacam-se os títulos de campeã pernambucana, campeã do campeonato brasileiro regional e nacional.

"Estamos incrivelmente orgulhosos dessa conquista coletiva e do talento excepcional de Giovanna. É mais do que uma vitória esportiva; é um testemunho do poder transformador do esporte em nossas comunidades", afirma Marcílio Félix , coordenador Judô do Movimento Pró -Criança.

Como ajudar o Pró-Criança

O Pró-Criança mantém esse trabalho graças à contribuição de pessoas físicas e jurídicas que acreditam no projeto e se comprometeram com a transformação social.

É possível doar por meio das contas de energia elétrica (Programa Clarear) ou de água (Conta Comigo), mas também há a possibilidade de ajudar autorizando débito em conta, direcionando parte do imposto de renda ou contribuindo via Lei Rouanet.

Para ajudar basta acessar movimentoprocrianca.org.br/doacao ou ligar no 0800.031.8989.

