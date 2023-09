Movimento Pró-Criança conquista primeiro lugar no Campeonato Estadual de Judô

A- A+

O Movimento Pró-Criança conquistou o primeiro lugar no Campeonato Estadual de Judô com 21 medalhas de ouro, 11 de prata e sete de bronze, superando mais de 40 equipes estaduais concorrentes. O torneio foi disputado no último final de semana no Ginásio de Esportes Pereirão, em São Lourenço da Mata.



Os atletas do MPC vão disputar em novembro a terceira etapa do Campeonato Pernambucano em busca do heptacampeonato.

Um dos destaques do MPC foi a atleta Luciana Silva, que brilhou com o primeiro lugar em duas categorias, sub- 21 e sênior. Além disso, vale ressaltar as atuações de Antônio Matias, campeão na categoria sub-15 até 55kg, e Giovanna Costa, campeã na categoria sub-15 até 36kg.



Marcílio Félix, coordenador de Esportes e técnico da Equipe de Rendimento do Judô MPC, compartilhou sua alegria com esta conquista e destacou a importância do trabalho realizado pelo Movimento Pró-Criança.

"Estar no lugar mais alto do pódio é esplêndido. O judô é um esporte que demanda recursos e infraestrutura, e nem todos têm acesso a uma estrutura de qualidade. O trabalho que o Movimento Pró-Criança faz é essencial para que esses jovens talentos possam permanecer na modalidade e perseguir seus sonhos."

No próximo final de semana, os atletas do MPC viajam até Curitiba para disputar o Campeonato Brasileiro de Judô.

Uma das atletas que vão disputar o título nacional é Rebeca Vitoria, que conquistou a medalha de ouro na categoria sub-13 até 34kg em São Lourenço da Mata.



Como ajudar o Pró-Criança

O Pró-Criança mantém esse trabalho graças à contribuição de pessoas físicas e jurídicas que acreditam no projeto e se comprometeram com a transformação social.

É possível doar por meio das contas de energia elétrica (Programa Clarear) ou de água (Conta Comigo), mas também há a possibilidade de ajudar autorizando débito em conta, direcionando parte do imposto de renda ou contribuindo via Lei Rouanet.

Para ajudar basta acessar movimentoprocrianca.org.br/doacao ou ligar no 0800.031.8989.

Veja também

Liga dos campeões Mbappé pode ficar de fora do confronto contra o Newcastle pela Champions League