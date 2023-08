A- A+

Sul-americano de vôlei Movimento Verde Amarelo vai marcar presença no Campeonato Sul-americano de vôlei, sediado no Recife O MVA acompanha a seleção brasileira em diversos esportes

O Movimento Verde e Amarelo (MVA), primeira torcida dedicada exclusivamente ao Brasil, estará presente nas arquibancadas do Geraldão durante o Sul-Americano de vôlei feminino e masculino sediado no Recife. A competição tem início neste sábado (19) com a seleção feminina e dura até o dia 23. Entre os dias 26 a 30 deste mês será a vez dos homens.

Os voleifãs podem ter certeza que o reforço nas arquibancadas será grande, com faixas, bandeira e bateria. Mas a festa começará antes, com o já famoso esquenta da turma do MVA. A partir das 16h, no lounge da BR Mania, nas proximidades do ginásio na Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 3468. O evento é aberto ao público e de lá o Movimento seguirá em caminhada para o jogo, Brasil x Chile, marcado para às 20h30.

“Estamos promovendo um grande encontro do MVA Nordeste, aproveitando esses grandes eventos em Recife. O esquenta terá banda e toda aquela animação que é característica do Movimento Verde Amarelo. De lá, seguiremos juntos para o Geraldão, para fazer uma festa inesquecível para nossas craques do vôlei. Domingo faremos novamente um esquenta e estaremos presentes em todos os jogos do Brasil”, afirmou Paulinho Machado, coordenador das embaixadas MVA, residente em Recife, que está comandando a ativação local.

Torcida oficial do movimento olímpico e paralímpico brasileiro, o MVA tem acompanhado de perto os atletas brasileiros em diversas competições em 2023, no ano pré-olímpico. O Movimento já marcou presença em competições de Rugby, basquete, futebol, futebol feminino, surfe, skate, vôlei de praia e futebol de cegos.

“Temos um calendário montado até Paris 2024, para tentar estar ao lado dos nossos atletas no maior número de competições possíveis. Desde a nossa criação, temos esse sonho de apoiar todos os esportistas brasileiros, em todas as modalidades. Temos muito orgulho de estar junto do vôlei, o segundo esporte do Brasil, e no Nordeste. Faremos uma festa linda e estaremos juntos com o Brasil na busca do título sul-americano. No feminino e masculino. Pra cima, Brasilzão”, finalizou Luiz Carvalho "Vasco", fundador e diretor executivo do MVA.

Veja também

Futebol Entre socos, tapas e xingamentos: relembre histórico de brigas entre jogadores do Flamengo