Futebol MP de Goiás denuncia Igor Cariús, do Sport, e mais seis jogadores por suspeita de manipulação Ainda não foi divulgada a data do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para definir possíveis punições aos acusados

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) denunciou novamente o lateral-esquerdo do Sport, Igor Cariús, e mais seis jogadores nesta quarta (19) por suspeita de participação no esquema de manipulação de jogos no futebol brasileiro. Além do atleta rubro-negro, estão na lista o atacante Alef Manga, do Coritiba; o meia Dadá Belmonte, do América-MG; e mais quatro profissionais que estão sem clube: Jesus Trindade, ex-Coritiba; Pedrinho, ex-Athletico; Sidcley, ex-Cuiabá; e Thonny Anderson, ex-Coritiba.

A informação da nova denúncia do MP de Goiás foi publicada pela revista Veja. Ainda não há data para o novo julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Carius, vale citar, foi recentemente inocentado pelo tribunal no primeiro julgamento do caso.

