MP não acata pedido da PM da Paraíba e Campinense x Santa Cruz terá presença das duas torcidas

O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) não acatou a solicitação da Polícia Militar da Paraíba para que o jogo entre Campinense e Santa Cruz, marcado para segunda (10), no Amigão, pela 12ª rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, fosse de torcida única. O pedido ocorreu por conta dos recentes casos de violência no estado, com a sede do clube rubro-negro tendo sido pichada por vândalos. Com isso, os tricolores poderão marcar presença na arquibancada.



O Santa Cruz é o atual terceiro colocado do Grupo 3, com 19 pontos. O Campinense é o sétimo, com 12.

Nosso próximo desafio será na segunda-feira (10). O Campinense vai receber o Santa Cruz/PE, às 20h, no estádio Amigão.



O duelo contará com a presença das duas torcidas. Em breve, divulgaremos detalhes sobre a venda de ingressos.#campinenseclube pic.twitter.com/gQRoU7agZB — Campinense Clube (@CampinensePB) July 7, 2023

