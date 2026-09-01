MPPB pede na Justiça banimento de duas organizadas do Botafogo-PB

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O Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor) e do MP-Procon, ajuizou uma ação civil pública, assinada pelo promotor e coordenador do Nudetor, José Leonardo Pinto, contra a Torcida Jovem do Botafogo (TJB) e a Torcida Fúria Independente do Botafogo (TFIB). A solicitação é de que as duas organizadas e seus associados e membros envolvidos em atos de violência sejam impedidos de frequentar eventos esportivos pelo prazo de até cinco anos, em todo o território nacional.

O pedido também inclui a proibição do uso ou exibição de símbolos, uniformes, bandeiras, faixas e outros elementos que identifiquem as organizadas, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. A solicitação leva em consideração episódios de violência, vandalismo e criminalidade envolvendo integrantes das duas torcidas entre 2023 e 2026.

“A exclusão dessas duas torcidas notoriamente envolvidas em episódios de violência atende o clamor da sociedade que deseja acompanhar os jogos num ambiente de maior segurança, impossível com a presença ostensiva dessas duas torcidas. Todas as demais torcidas do Belo não registram qualquer envolvimento nesses atos, não coadunam com essa conduta que não representa os valores do clube e de sua grande torcida. Essas torcidas têm e continuarão a ter todo o suporte, atenção e orientação dos órgãos de segurança porque a presença delas faz parte da experiência de um jogo de futebol e da cultura e paz nos estádios”, disse o promotor.

O Botafogo-PB é o próximo adversário do Santa Cruz na estreia do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto será domingo (6), na Arena de Pernambuco. Vale citar que o Nudetor também solicitou que o confronto diante do Tricolor seja com torcida única tanto na ida como na volta, em duelo que será realizado no Almeidão, no dia 10 de outubro.

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