Muchova bate Sabalenka e se classifica para a final de Roland Garros

A tcheca Karolina Muchova (43ª) surpreendeu ao eliminar nesta quinta-feira (8) a número 2 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e se classificar para a final de Roland Garros.

Muchova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/5), 6-7 (5/7) e 7-5, em três horas e 13 minutos na quadra Philippe-Chatrier.

A tcheca vai enfrentar no sábado quem vencer a outra semifinal, entre a brasileira Bia Haddad e a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo e atual campeã do torneio.

Sabalenka, que venceu o Aberto da Austrália em janeiro, esteve perto da vitória quando abriu 0-30 com 5-2 no terceiro set, mas Muchova reagiu e venceu 20 dos últimos 24 pontos para conseguir uma grande virada e fechar o jogo.

"É incrível, eu apenas continuei lutando. Não quero soar pretensiosa, apenas continuei trabalhando meu jogo", disse a tcheca depois da partida.

Além de Sabalenka, Muchova eliminou ao longo do torneio outras favoritas como a grega Maria Sakkari e a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Semifinalista de Grand Slam pela primeira vez no Aberto da Austrália de 2021, a tcheca de 26 anos nunca tinha passado da terceira rodada em Paris.

Para Sabalenkla, a eliminação interrompe uma sequência de 12 vitórias em Grand Slams. Um preço alto pelos 53 erros não forçados que cometeu na partida, contra 27 de Muchova.

Mesmo caindo na semifinal, bielorrussa ainda tem chances de se tornar número 1 do mundo na próxima semana, caso Swiatek seja derrotada por Bia Haddad.

