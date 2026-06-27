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tênis Muchova conquista torneio WTA 500 após desistência de Osaka A ex-número 1 do mundo foi tratada no pé direito, na altura do tornozelo, e conseguiu continuar jogando

Karolina Muchova, número 11 do mundo, conquistou neste sábado (27) o torneio WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha) na grama, após a desistência da japonesa Naomi Osaka, quando a tcheca vencia por 6-1, 1-0, a dois dias do início de Wimbledon.

Osaka (N.15) pediu atendimento médico quando perdia por 3-0 no primeiro set, depois de ter sofrido duas quebras de serviço.

A ex-número 1 do mundo foi tratada no pé direito, na altura do tornozelo, e conseguiu continuar jogando, mas acabou desistindo no início do segundo set.

Aos 29 anos, Muchova conquistou seu terceiro título WTA, depois de Seul, em setembro de 2019, e Doha (WTA 1000), no começo de fevereiro desta temporada.

Com esta vitória, ela entrará no top 10 do mundo (9ª) na segunda-feira.

Na grama de Wimbledon, na próxima semana, ela enfrentará Anastasia Zakharova (N.91) na primeira rodada, enquanto Osaka joga contra a francesa Elsa Jacquemot (N.82).

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