A- A+

TÊNIS Muchová disputará sua primeira final de Wimbledon após derrotar Gauff A tenista de 29 anos, atual número 9 do mundo, tentará conquistar o seu primeiro título de Grand Slam

A tcheca Karolína Muchová venceu a americana Coco Gauff nas semifinais de Wimbledon, nesta quinta-feira (9), por 2 sets a 1, e disputará a final no sábado contra sua compatriota Linda Noskova ou a ucraniana Marta Kostyuk.

A tenista de 29 anos, atual número 9 do mundo, tentará conquistar o seu primeiro título de um torneio major, após a sua primeira final de Grand Slam em Roland Garros, em 2023.

Após salvar um match point da americana em 9/8 no tie-break do terceiro e decisivo set, a tcheca confirmou a vitória em sua segunda oportunidade de fechar a partida, em duas horas e 35 minutos de jogo, com parciais de 6-2, 1-6, 7-6 (12/10).

"É realmente maravilhoso estar na final. Foi uma luta enorme. Você passa por altos e baixos, não tem tempo para pensar, mas foi uma partida de muito nervosismo", disse Muchová após a vitória.

Campeã do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha), seu primeiro título na grama, a tcheca emendou em Wimbledon sua décima vitória consecutiva. Caso vença a final, poderá somar um novo sucesso para o tênis feminino de seu país no torneio londrino nas duas últimas décadas.

Outras tchecas conseguiram o feito nos últimos anos, como Petra Kvitova, em 2011 e 2014, Marketa Vondrousova, em 2023, e Barbora Krejcikova, em 2024.

Para Gauff, de 22 anos (N.7), o sonho de conquistar seu terceiro título de Grand Slam acabou, depois de vencer o US Open em 2023 e Roland Garros em 2025. A americana chegou às semifinais de Wimbledon pela primeira vez.

A campanha de Muchová no torneio lhe permitirá ocupar pelo menos a sexta posição do ranking mundial ao término da competição, a melhor colocação de sua carreira.

Derrotada por Gauff em seus seis primeiros confrontos, todos em quadra dura, a tcheca superou a adversária pela segunda vez em três meses, após ter conseguido sua primeira vitória sobre ela em abril, no saibro do WTA 500 de Stuttgart (Alemanha).

Veja também