Náutico Mudanças: Náutico terá uma nova fornecedora de material esportivo em 2024 De acordo com a diretoria, o clube negocia com três marcas

Após cinco anos, o Náutico deixará de vestir a sua prórpia marca de material esportivos, a N6. Além da possibilidade de se tornar uma SAF, já é certo que o Alvirrubro terá roupa nova em 2024.

De acordo com a diretoria, o clube vive um novo momento em 2024 em todas as suas áreas e o clube entende que já existe uma organização interna suficiente para que o time possa receber um novo fornecedor.



"A gente entende que faz sentido o clube ter uma marca que agregue valor à marca do Náutico, então, estamos em tratativas para ter um novo fornecedor", afirmou Luiz Filipe Figueiredo, diretor comercial do Náutico, em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco.

O Náutico estaria negociando com três marcas para vestir em 2024. Apesar disso, o Timbu ainda iniciará o ano vestindo a N6 e, posteriormente, passará a utilizar o novo fornecedor.

A N6, apesar de ser uma tentativa de contornar a crise financeira do Timbu, foi alvo de bastante críticas pelos torcedores ao longo da parceria. O clube inclusive já chegou a trocar a empresa que confeccionava os uniformes em 2022.

