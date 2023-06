Mudou: Ligado ao Camboriú, Júlio será emprestado ao Maringá-PR

A- A+

Anteriormente ligado ao Camboriú-SC, o atacante do Náutico, Júlio, terá outro destino no segundo semestre da temporada 2023. O jogador será emprestado agora ao Maringá-PR, reforçando a equipe na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador, vale citar, pode ter os direitos comprados pelos paranenses ao término do vínculo.



Júlio se envolveu em duas polêmicas recentes no Náutico. Na primeira, o atleta se atrasou e perdeu o embarque da delegação do clube para Aracaju, antes do duelo diante do Confiança, no Batistão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu informou que o atleta seria multado, mas manteve o prata da casa treinando e, diante do Botafogo-PB, na última segunda (19), o centroavante chegou a ser relacionado para o confronto.

Nesse intervalo de tempo, na rede social do atleta, foi publicada uma imagem em que Júlio segurava um cigarro. A foto ficou alguns minutos no ar e logo depois foi apagada pelo jogador, que fez em seguida uma postagem indicando que foi hackeado.

Pelo Náutico, Júlio disputou 29 jogos em 2023, com cinco gols marcados.

Veja também

