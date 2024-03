A- A+

SANTA CRUZ "Muita felicidade", diz Gilvan após marcar gol que garantiu ao Santa Cruz vaga na Série D de 2025 Tricolor venceu o Central por 1 a 0 e avançou para as semifinais do Campeonato Pernambucano

Noite de gala, mas também de muita emoção, no Arruda. Se já não bastavam os mais de 35 mil torcedores presentes no estádio na noite deste sábado (2), o maior público deste Campeonato Pernambucano até aqui, o Santa Cruz bateu, na raça, o Central por 1 a 0. O resultado garantiu não só a classificação para as semifinais do torneio, como também a certeza de um calendário na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025.

Em coletiva de imprensa após a partida, o atacante Gilvan, que marcou o gol Tricolor no jogo, revelou bastante emoção pelo momento. "Poder estar em uma partida do tamanho que era essa partida, e para o Santa Cruz, é muito gratificante. Tenho que agradecer a confiança do treinador, da comissão e da diretoria. O sentimento é de muita felicidade", afirmou

O Santa Cruz se prepara agora para enfrentar o Sport, no próximo sábado (9), novamente no Arruda, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano. O Clássico das Multidões decide quem fará a grande final diante de Náutico ou Retrô, que também duelam por uma vaga na final.



Veja também

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Veja quais serão os duelos pelas semifinais do Pernambucano 2024