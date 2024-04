Muita grana! Veja quanto cada clube pode receber de premiação na Libertadores 2024

A- A+

O início do caminho para a Glória Eterna começa nesta terça-feira. A fase de grupos da Libertadores 2024 terá seu pontapé inicial com os jogos entre Cobresal-CHI e Barcelona-EQU, e Millonarios-COL e Flamengo, às 19h (de Brasília). Só de entrarem em campo, as equipes vão receber 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões), e quem vencer seu primeiro jogo na competição já vai embolsar mais 330 mil dólares (R$ 1,6 milhão), premiação que a CONMEBOL dá por cada vitória na fase de grupos.

Isso porque a Libertadores 2024 vai ser a mais lucrativa da história para os clubes e, principalmente, para aquele que for campeão em Buenos Aires, em novembro. Conforme divulgado pela entidade no evento do sorteio da fase de grupos, a premiação deste ano é de 23 milhões de dólares (R$ 115,2 milhões na cotação atual), cinco milhões de dólares a mais do que foi pago ao Fluminense, campeão de 2023.

A premiação dos clubes é acumulativa desde a fase de grupos, onde as equipes recebem desde a participação na competição, quanto por vitória e classificação nas fases mais agudas. Ou seja, se uma equipe vencer todos os jogos da fase de grupos e chegar ao título continental, embolsará cerca de 33,2 milhões de dólares (R$ 166 milhões, na cotação atual).

Veja a premiação detalhada da Libertadores 2024:

Fase de grupos: US$ 6 milhões (R$ 29.9 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1.6 milhão) por vitória.

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6.2 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8.4 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11.4 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 34.9 milhões)

Campeão: US$ 23 milhões (R$ 114.8 milhões)

Caso o campeão da Libertadores também conquiste o título do Mundial de Clubes da FIFA, a CONMEBOL também vai dar uma premiação de 5 milhões de dólares para a equipe, cerca de 24,9 milhões de reais. Ou seja, se um time brasileiro vencer a Libertadores e o Mundial, vai faturar 38,2 milhões de dólares (R$ 190,8 milhões), em premiação da CONMEBOL.

Para efeito de comparação, a CBF paga, ao todo, cerca de 96,3 milhões de reais para o campeão da Copa do Brasil, caso o time tenha jogado a competição desde a primeira fase. Se o campeão for um time que entrou na terceira fase da competição, a premiação é de 93,1 milhões de reais.

Nos pontos corridos, por exemplo, a CBF pagou R$ 47,8 milhões ao Palmeiras, campeão brasileiro de 2023. Segundo a CNN, são quase R$ 500 milhões, relativos às transmissões em TV aberta e fechada, que são divididos entre os 16 primeiros clubes da tabela final. Os quatro times rebaixados não recebem premiação.

Estreias dos clubes brasileiros na Libertadores 2024

Com sete times, o Brasil é o país com mais representantes nesta edição da Libertadores 2024. Curiosamente, não temos dois clubes brasileiros em um mesmo grupo, como aconteceu em 2023, quando Athletico-PR e Atlético-MG estavam juntos no Grupo G, por exemplo.

O Flamengo vai ser o primeiro time brasileiro a entrar em campo pela Libertadores 2024. Nesta terça-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Millonarios-COL, em Bogotá, às 19h (de Brasília), pelo Grupo E. Um pouco mais tarde, às 21h (de Brasília), é a vez do Grêmio jogar contra o The Strongest-BOL, em La Paz, pelo Grupo C.

Na quarta-feira, é a vez de Botafogo, Palmeiras e Fluminense entrarem em campo. Às 19h, o Botafogo recebe o Junior Barranquilla-COL, no Nilton Santos, pelo Grupo D. Mais tarde, às 21h30, o Palmeiras enfrenta o San Lorenzo-ARG, fora de casa, no Grupo F. Simultaneamente, o Fluminense visita o Alianza Lima-PER, em Lima, pelo Grupo A.

Na quinta-feira, Atlético-MG e São Paulo fazem suas estreias na competição. O Galo viaja até a Venezuela para enfrentar o Caracas, às 19h (de Brasília), no Grupo G, enquanto o São Paulo, às 21h, visita o Talleres-ARG, em Córdoba, pelo Grupo B.

