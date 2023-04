A- A+

Sport Muitas vezes questionados, Renan e Ronaldo celebram mais uma conquista na carreira Enquanto o goleiro chegou na atual temporada, o volante está há quase dez anos no time profissional do Sport

Dois dos atletas mais cobrados do elenco do Sport em 2023, Renan e Ronaldo declararam a satisfação de conquistar o 43º título do Campeonato Pernambucano, após a vitória por 2x0 diante do Retrô, na Ilha do Retiro.

Renan, goleiro do Sport, chegou no início desta temporada para tantar resolver o problema que iniciou ainda na temporada passada. Ainda assim, tornou-se um dos atletas que mais sofrem críticas no elenco atual do rubro-negro. Muito marcado por falhas neste primeiro semestre, o atleta ressaltou o quão difícil é atuar na posição. “A vida de goleiro não é fácil em qualquer lugar, seja no Recife, Rio de Janeiro ou Bulgária, qualquer lugar que eu tenha passado. Agora estou muito feliz, vim pro Sport buscando títulos, quero comemorar essa taça tão buscada pelo elenco e que foi conquistada de maneira muito merecida".



Já o volante Ronaldo, atleta formado na casa, atua no profissional do Sport há quase dez anos, jogador que mais tempo tem de clube no atual elenco, celebra o título também como um resultado pessoal. "Eu não faço nada sozinho, é um trabalho em grupo, mas essa conquista põe uma coroa no meu esforço, sei da cobrança que a torcida tem por mim. É muito boa a sensação de conquistar algo aqui, é como se fosse o meu primeiro título com o Sport".

