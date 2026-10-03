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Esportes Mulher de 65 anos vira tricampeã mundial de levantamento de peso após começar a treinar há dois anos Martine Barons iniciou no powerlifting durante o período de confinamento e conquistou o terceiro título mundial na categoria de 65 a 85 anos

Aos 65 anos, a britânica Martine Barons conquistou seu terceiro título mundial de levantamento de peso (powerlifting), menos de três anos depois de começar a praticar a modalidade.

A atleta, que vive em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, competiu na categoria de 65 a 85 anos do Campeonato Mundial da AWPC, e recebeu o título no último dia 14.

Martine começou a treinar durante o período de confinamento pela pandemia da Covid-19 no Reino Unido, depois de participar de um seminário sobre atividade física durante a menopausa.

No encontro, ouviu uma recomendação para que as mulheres dedicassem mais atenção aos exercícios de força. Pouco depois, uma colega da Universidade de Warwick, que também era treinadora pessoal, ensinou a ela a técnica do deadlift (levantamento terra).

A britânica, que recebeu o apelido de The Deadlifting Grandma ("a avó do levantamento terra", em tradução livre), contou que ficou surpresa com a transformação provocada pelo treinamento.

"Vi uma mudança enorme no meu próprio físico e nas minhas capacidades. Tenho certeza de que meu corpo é pelo menos 20 anos mais jovem", disse em entrevista à BBC.

O terceiro título mundial foi conquistado no campeonato da AWPC, realizado em setembro. Mais de 450 atletas de 16 países participaram da competição, segundo a BBC.

Martine já havia conquistado títulos mundiais anteriormente e, em pouco mais de dois anos, acumulou 16 participações em competições de powerlifting.

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A atleta afirma que, além dos resultados nas competições, o treinamento trouxe mudanças para sua vida cotidiana.

"Se eu precisar mover móveis em casa, consigo fazer isso; posso jogar meus netos para o alto, posso brincar com eles", afirmou. Ela acrescentou: "Minha postura está melhor e simplesmente me sinto mais capaz e mais confiante no dia a dia", disse à BBC.

Segundo Martine, a prática também trouxe mais mobilidade, força e confiança. Ela recomenda que pessoas que tenham receio de frequentar uma academia comecem em casa, de maneira gradual, com faixas de resistência e um programa de exercícios.

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