Mulher de atacante do Vasco questiona companheiros após pênalti perdido: "Outros disseram não"

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Juliana Giraldo, mulher do atacante Andrés Gómez, usou as redes sociais na noite deste domingo para fazer um desabafo após o marido perder o pênalti que acabou resultando na eliminação do Vasco em jogo válido pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, São Januário.



"96 minutos jogados mais uma vez com o pé totalmente anestesiado Mas foram minutos corajosos. Um pênalti doloroso? Claro que sim, o primeiro pênalti de sua carreira no futebol, não foi da maneira que esperávamos que você vivenciasse. Você errou ou o goleiro defendeu? Enfim. É assim que são os pênaltis, doces ou amargos", postou.





Ela destacou ainda a coragem do atleta neste momento decisivo e disse que outros jogadores se recusaram a cobrar ao término das cinco primeiras penalidades, quando o placar ficou em 4 a 4 com cada equipe desperdiçando uma tentativa.



"Você foi muito corajoso, pois, na hora do 6º pênalti, aqueles que deveriam cobrar disseram que não. Mesmo assim, você disse que não estava seguro e também não se sentiu em condições de chutar. Mas lá estava você, você foi para frente e conseguiu, porque, como você mesmo me disse, meu amor: 'O futebol se joga para a frente e quem não tenta não ganha'", destacou Juliana.

Andrés Gómez, do Vasco. Foto: Matheus Lima / Vasco





Por fim, Juliana aproveitou a publicação para exaltar as qualidades de Andrés Gómez após a eliminação do Vasco para o Palmeiras.



"Você não é um lixo como estão te rotulando, não é o pior jogador, nem merece a morte como estão te desejando. Você é um guerreiro que sonhava e ansiava por ganhar essa copa. Mas o tempo de Deus e a vontade Dele não são os mesmos que os nossos".



No confronto, que terminou com vitória do time carioca por 2 a 1 (na ida a equipe de Abel Ferreira venceu o duelo por 1 a 0), o jogador vascaíno foi para a primeira cobrança alternada do conjunto cruzmaltino e viu Carlos Miguel fazer a defesa decretando a queda do Vasco na competição.

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