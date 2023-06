Mulher de Casemiro nega traição e defende marido: "Não é ele"

A- A+

A mulher do volante Casemiro usou as redes sociais para defender o marido após o portal "leodias.com" revelar conversas que seriam do atleta com uma amante. De acordo com o portal, o meio-campista do Manchester United e da seleção brasileira teria vivido uma relação extraconjugal com a mulher durante cinco anos.

Em resposta a uma publicação nas redes sociais, Anna Mariana Casemiro negou a traição.

"Ai, cara. Sério?! Melhor investigar suas fontes primeiro. Só de bater o olho já sei que não é ele", afirmou a influenciadora, que incluiu emojis "chorando de rir" no texto.

Mulher de Casemiro rebateu informações de traição no Instagram (Foto: Rerodução/ Instagram)

A mulher teria ficado com o atleta de agosto de 2016 até o fim do ano passado, acompanhando-o na Espanha, onde ele vivia quando jogava no Real Madrid, e também no Reino Unido, para onde ele se mudou em agosto.

A suposta amante também teria encontrado o jogador em São José dos Campos, no estado de São Paulo, onde Casemiro nasceu e mantém residência. O relacionamento teria acabado por causa de ciúme do jogador.

Nos prints das conversas, o homem diz que está na Espanha "faz tempo" e pergunta quando a mulher — a quem chama de "amor" — iria visitá-lo. A mulher diz que não estava mais saindo de casa, e o homem responde: "Quero ver mesmo".

Em outro trecho divulgado pelo portal, o homem tenta ligar várias vezes para a mulher e questiona: "Que mensagem foi aquela pro Daniel? Foi você mesmo?". Depois que a mulher diz ter tentado falar com ele e não conseguido, o homem afirma não ter "gostado nada" da mensagem enviada para o outro homem. O conteúdo da mensagem não é revelado.

