Mulher de Daniel Alves indica separação em post: "Sempre o amarei, mas amo mais a mim mesma"

Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz usou as redes sociais para desabafar sobre o caso do jogador que foi preso no fim do ano passado. A modelo de 29 anos, inclusive, indicou o término de seu casamento com o lateral-direito que foi acusado de estupro por uma jovem de 23 anos.

Joana postou em seu Instagram uma carta escrita à mão, onde diz que ama e sempre amará o marido, mas afirma que está encerrando uma etapa de sua vida que começou no dia 18 de maio de 2015, data de quando os dois se conheceram e começaram a namorar no mês seguinte.

Leia na íntegra o relato traduzido de Joana Sanz:

"Desde pequena escrevo meus sentimentos para me expressar, suponho que por ser filha única. Seja por que for, me faz bem. Adoraria que as linhas aqui escritas fossem de amor e felicidade, mas não é o caso. Têm sido meses horríveis, não os mais duros da minha vida, porque já enfrentei muitas tempestades, mas sim os mais obscuros e dolorosos. A sensação de abandono e solidão bate na minha porta. Milhares de "por quê?" sem resposta. Elegi como companheiro de vida uma pessoa que a meus olhos era perfeita. Sempre esteve presente quando eu mais precisava, sempre e apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atento...

Me custa muito aceitar que essa pessoa poderia me quebrar em mil pedaços. Acredito que vai custar anos da minha vida tirar da minha memória o jeito dele me olhar como se eu fosse a mais incrível do mundo. E, porra, sim, eu sou incrível. Sou incrível porque sou trabalhadora, independente, inteligente, detalhista, carinhosa, divertida, fiel e humana. Tão humana que apesar do vazio que me causou continuo aqui ao seu lado. Sigo e seguirei estando, mas de outra forma.

Eu o amo e o amarei para sempre. Quem diz que um amor se esquece está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, então, fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou no dia 18 de maio de 2015. Dou graças às oportunidades e aprendizados que a vida me dá. Por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que passa à etapa seguinte da sua vida."

A modelo, que retomou às passarelas em meados de fevereiro, em Madrid, não costumava falar sobre o caso de Daniel Alves em público. Inclusive, Joana reclamou da perseguição de jornalistas e garantiu que não iria responder nenhuma pergunta a respeito do jogador de 39 anos.

Joana Sanz vive um momento turbulento em sua vida desde o fim do ano passado. A modelo perdeu sua mãe, sua cachorrinha, a buldogue Coco, e viu o jogador ir preso por uma denúncia de agressão sexual. No entanto, ela tenta reconstruir sua vida enquanto o marido segue preso em Barcelona.

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro em Barcelona e, entre as provas que pesam contra o jogador, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, enquanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.