A- A+

FAMOSOS Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz anuncia que está grávida Modelo usou as redes sociais para confirmar gestação, dias após marido ser absolvido do crime de estupro

A modelo Joana Sanz usou as redes sociais para anunciar que espera um bebê. A mulher do ex-lateral da seleção brasileira Daniel Alves publicou, no Instagram, que esperava confirmar a gestação apenas "quando ficasse mais que evidente", mas que havia decidido compartilhar sua experiência com mulheres "que estão na mesma luta". A notícia chega dias depois de o ex-jogador ser absolvido de uma acusação de estupro em Barcelona.

Pelo Instagram, ela contou que desde os 22 anos ouvia perguntas como "Para quando é o bebê?", no que chamou de "pressão social aterradora". Joana, hoje com 32, destacou que nunca teve o instinto maternal, mas que, com o passar dos anos, suas amigas tiveram filhos e passaram a compartilhar suas vivências na web. Há cinco anos, mesmo com medo, ela decidiu engravidar.

"A frase 'seu tempo está se esgotando' não é brincadeira. Há muita ignorância sobre a idade reprodutiva da mulher e o fato de que não é tão fácil engravidar. Há cinco anos considerei a ideia de ser mãe com muito medo", destacou a modelo na postagem.





Joana e Daniel Alves estão juntos, entre idas e vindas, desde 2015. Eles ficaram separados durante um tempo depois que o ex-lateral foi preso por suspeita de estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona. O ex-jogador chegou a passar 14 meses na cadeia e ser condenado pelo crime, mas acabou absolvido por um tribunal catalão que julgou insuficientes as provas e questionou a confiabilidade da versão da suposta vítima.

Alves deu ao menos cinco versões para o ocorrido naquela noite de dezembro de 2022 na boate de Barcelona. Inicialmente, afirmou aos investigadores desconhecer a mulher que o acusava. Depois, admitiu ter se envolvido com ela e justificou a mentira por, segundo ele, temer impactos da relação extraconjugal em sua relação com Joana Sanz. Os dois anunciaram que estavam juntos novamente há cerca de um ano, quando o ex-jogador deixou a prisão e passou a aparecer em postagens da modelo.

Três dias antes de Daniel Alves ter a prisão preventiva decretada, em 20 janeiro de 2023, Joana havia perdido sua mãe, que teve um tumor no útero. Quando o jogador foi preso, a modelo chegou a gravar um vídeo agradecendo as mensagens de apoio pelo momento difícil que estava passando e também postou uma foto de mãos dadas com o jogador com a legenda "juntos".

Veja também