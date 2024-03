A- A+

redes sociais Mulher de Daniel Alves reativa conta no Instagram após soltura do jogador Modelo havia desativado a rede na última quarta-feira, dia em que Justiça decidiu por liberdade provisória

A modelo espanhola Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, voltou às redes sociais após a soltura do jogador, nesta segunda-feira. No entanto, não fez qualquer pronunciamento público.

Sanz desativou sua conta no Instagram na última quarta-feira, depois que a Justiça da Espanha decidiu conceder liberdade provisória ao marido, condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro. Muito ativa na rede social, a modelo espanhola não se manifestou sobre a decisão antes de apagar seu perfil.

Daniel só foi liberado nesta segunda-feira, após cinco dias entre a decisão e o pagamento de fiança. Segundo a imprensa espanhola, o valor foi obtido por sua defesa em "empréstimos não bancários", já que Alves enfrenta bloqueios e dificuldades de movimentar seu patrimônio.

Joana foi uma das testemunhas convocadas para depor no julgamento do jogador, num tribunal de Barcelona, mês passado. Surgiu na entrada da corte abraçada à mãe de Daniel Alves, mostrando união com a família dele depois de ter cogitado seguir adiante com um pedido de divórcio. Quando a sentença saiu, ela foi ao Instagram responder a quem pedia uma posição dela em vez de mostrar seus trabalhos como modelo.

“Não vivo publicando nas redes sociais… E não é sempre que tenho que dizer como me sinto, como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço. E quando não, não tem um porquê. Só com meus amigos, no meu íntimo, só com os que estão convivendo comigo”.

Daniel Alves passou 14 meses preso na penitenciária, em Barcelona. As condições para a liberdade provisória são entrega de passaportes, proibição de deixar a Espanha, afastamento e não comunicação com a vítima e apresentações semanais ao tribunal.

Para evitar uma possível fuga, a justiça determinou que todos os passaportes do jogador sejam entregues. Além disso, ele terá de cumprir um afastamento de 1km e incomunicabilidade com a vítima, não poderá deixar a Espanha e terá de se apresentar ao tribunal semanalmente. O processo segue correndo na Justiça local.

