Mulher de Hakimi fala pela primeira vez sobre acusação de estupro contra o jogador e divórcio

A- A+

A atriz espanhola Hiba Abouk decidiu quebrar o silêncio sobre a acusação de estupro contra Achraf Hakimi. Casada com o astro do PSG desde 2019, Abouk, que iniciou o processo de separação antes de todo o caso, falou como tem vivido este momento de turbulência nas últimas semanas e deixou claro que sempre estará do lado da vítima.

Em uma carta aberta publicada nas redes sociais, a atriz explicou seu silêncio durante o último mês. Ela afirmou que precisou de tempo para digerir esse choque e, em certos temas ou questões delicadas, se manter calada pode favorecer. Nem Hiba Abouk, nem o próprio jogador falaram sobre o caso que completa um mês nesta segunda-feira.

Hiba Abouk e Achraf Hakimi possuem dois filhos, Amin e Naim, e sempre eram vistos juntos nas redes. Inclusive, os dois compartilhavam publicações da família, mas faziam questão de esconder o rosto dos filhos, em uma tentativa de proteger a privacidade das crianças. Contudo, o casal decidiu se separar antes mesmo de toda a acusação vir à tona. E a atriz, no mesmo comunicado, disse o quanto era difícil suportar as duas dores.

Depois de tomar a decisão de separar judicialmente e deixar de viver juntos, aguardando o processo de divórcio, como eu ia imaginar que além de enfrentar a dor de uma separação, e aceitar o luto que acarreta o fracasso de um projeto familiar ao qual me entreguei de corpo e alma, teria que enfrentar esta ignomínia, disse Hiba Abouk.

A carta completa de Hiba Abouk

Hoje me sinto no dever de tornar pública esta declaração para expressar meu estado de espírito e esclarecer em primeira mão a desinformação que está circulando. E mesmo quando o silêncio pode ajudar em certos temas ou questões sensíveis, tenho uma necessidade urgente de me explicar, para poder retomar a minha vida pessoal, pública e profissional da forma menos nociva e traumática possível, protegendo acima de tudo os meus filhos quem são, como pode ser de outra forma, minha prioridade absoluta.

A realidade é que já faz algum tempo que, depois de pensar muito nisso, o pai dos meus filhos e eu tomamos a decisão de terminar nosso relacionamento, muito antes dos acontecimentos em que tenho me envolvido na mídia e que estou totalmente alheio. Depois de tomar a decisão de separar-se judicialmente e deixar de viver juntos, aguardando o processo de divórcio, quem imaginaria que além de enfrentar a conhecida dor que uma separação acarreta, e aceitar o luto que o insucesso de um projeto familiar acarreta a quem Eu havia me entregado de corpo e alma, teria que enfrentar essa ignomínia. Eu precisei de tempo para digerir esse choque.

Escusado será dizer que na minha vida sempre estive e sempre estarei do lado das vítimas, pelo que, face à gravidade da acusação, só podemos confiar na boa condução da justiça.

Peço que respeite minha privacidade e a de meus filhos nessas circunstâncias delicadas.

Obrigado a todas as pessoas que me mostraram seu apoio, carinho e respeito.

Hakimi foi um dos destaques da surpreendente seleção de Marrocos, que foi semifinalista da Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado. O jogador do PSG é casado com a atriz Hiba Abouk, com quem é pai de dois filhos.

Entenda o caso

O lateral-direito marroquino foi acusado de violação sexual por uma mulher, de 24 anos, segundo o jornal francês Le Parisien. Hakimi e a mulher teriam se conhecido por uma rede social em meados de janeiro.

A mulher procurou a esquadra policial de Créteil Val-de-Marne no domingo. Segundo o diário francês, ela não queria fazer denúncia formal contra o jogador, apenas prestar queixa sobre ter sido violada. As autoridades acionaram rapidamente a promotoria de Nanterre (na região de Paris), que entrou no caso por conta da gravidade e "notoriedade do acusado". A procuradoria abriu nesta segunda-feira uma investigação sobre o caso, confirma a agência de notícias AFP.

Os dois teriam entrado em contato na rede social no dia 16 de janeiro, mas o abuso teria acontecido num encontro no fim de fevereiro, na casa do jogador em Boulogne-Billancourt (também na região de Paris), segundo a denúncia. O jogador teria recebido a mulher em carro de aplicativo pelo qual pagou e teria a beijado na boca, levantado sua roupa e beijado seus seios sem consentimento, diz o jornal. A jovem enviou uma mensagem para um amigo após se desvencilhar da situação, que a socorreu no local.

Veja também

Futebol Buscando reforçar ataque, Santa Cruz inicia conversa com Marcelo Toscano