Mulher de Hakimi fala sobre divórcio: "Estou com a tranquilidade de ter tentado e feito tudo"

Depois de semanas protagonizando manchetes, Hiba Abouk rompeu o silêncio e deu a primeira entrevista desde que estourou o escândalo envolvendo seu - ainda - marido, o jogador Achraf Hakimi - o casal está se divorciando.



Capa da edição espanhola da revista Elle, a atriz de 36 anos não quis comentar a acusação de estupro contra o jogador do Paris Saint-Germain e da seleção de Marrocos, "dada a delicadeza do assunto".



Mas falou sobre como tem enfrentado a situação: "Estou bem. Tem dias que é assim, e outros que tem que saber levar golpes e tomar decisões, às vezes complicadas, se acostumar com situações novas... E isso pode te desconcertar um pouco".

Mãe de Amín, de 3 anos, e Naím, de 13 meses, frutos de seu casamento com Hakimi, Abouk assegurou à revista que eles são suas prioridades.



"O mais importante é a saúde dos meus filhos, e todo o resto, na verdade, fica em segundo plano", declarou a atriz espanhola, sem dar detalhes do divórcio, mas minimizando a questão: "Quando você se separa, você reestrutura sua vida, mas também não é nada de especial: você tem que tirar o peso do assunto. É verdade que, com dois filhos, é emocionalmente complicado, mas não sou a primeira e não serei a última. O importante é que estou com a tranquilidade de ter tentado e feito tudo o que tinha que fazer. Há decisões que não podem ser tomadas da noite para o dia. Para mim é uma premissa não ter pressa em momentos de crise. As coisas devem ser feitas com calma e com amor".



Abouk e Hakimi assumiram o relacionamento em 2018 e se casaram em fevereiro de 2020. Na entrevista, ela relata que conta com ajuda profissional para lidar com o luto do momento. "Assim como faço academia, vou ao psicólogo uma vez por semana. A saúde mental é muito importante, não apenas física. É uma dor óbvia, e todos sabemos que você sofre muito”, declarou ela: "Na vida há muitos momentos bons e também outros maus. Você se casa por amor e se divorcia por falta de amor. As pessoas evoluem, mudam, crescem e seguem um caminho, e também podem chegar a um ponto de desencontro. E quando isso acontece não há o que forçar".

Hakimi, de 24 anos, foi formalmente acusado de estupro na França no início de março. Um mês depois, a atriz fez um único pronunciamento, por meio de um comunicado, garantindo que eles já estavam se divorciando antes do processo judicial: "Quem imaginaria que além de enfrentar a conhecida dor que uma separação acarreta e aceitar o fracasso de um projeto familiar ao qual eu me entreguei de corpo e alma, teria que enfrentar essa ignomínia. Precisei de tempo para me digerir este choque".

