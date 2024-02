A- A+

FUTEBOL Mulher de Mahrez reclama de vida na Arábia Saudita: "Piscina é só para homens" Taylor Ward admitiu que tem dificuldade em conviver com o conservadorismo do país

A Arábia Saudita segue firme em seu projeto de elevar o nível da liga de futebol local, principalmente por meio da contratação de grandes jogadores idos da Europa. Muitos deles, no entanto, têm tido dificuldade em se adaptar às rígidas leis do país, como por exemplo a que impediu que a mulher do meia Riyad Mahrez usasse uma piscina de um hotel.

Taylor Ward participou do programa “Married to the Game” (“Casada com o jogo”, em tradução livre), que conta o cotidiano das mulheres de grandes estrelas do futebol mundial. Ela admitiu que tem muita dificuldade em conviver com o conservadorismo do país.

“É muito difícil, a vida pode ser muito diferente. Há momentos em que não consigo, não gosto. Mas não tenho outra escolha”, contou Taylor, que, certo dia, planejou ir junto da filha à piscina do hotel, mas foi informada de que não poderia. “Sei que há um certo conservadorismo, e liguei para saber que roupa poderíamos usar, se tinha de me cobrir para entrar na água. No entanto, me disseram 'desculpe, mas a piscina é só para homens, é uma piscina masculina.”

Na entrevista, Taylor conta que esse foi apenas um dos “choques” que levou ao chegar ao país e passou a entender regras locais. Atualmente, ela divide seu tempo entre a cidade de Manchester, na Inglaterra (de onde eles se mudaram), e Jeddah, novo destino da família.



“É uma forma diferente de viver. Só me percebi isso quando o Riyad [Mahrez] me explicou que aqui não se pode beber. Uma amiga me disse 'mas pode beber em casa'. Não, não pode, nem dentro da sua casa! Não pode beber no país inteiro, nem comprar no aeroporto. Ninguém virá me visitar”, lamentou Taylor.

Mahrez, que tinha contrato com o Manchester City até junho de 2025, foi vendido ao Al-Ahli por 30 milhões de euros (cerca de R$ 156 milhões, na cotação da época) em julho.

Durante sua passagem no time treinado por Pep Guardiola, Mahrez fez 78 gols em 236 jogos. Na última temporada, ele balançou as redes 15 vezes e deu 13 assistências em 47 partidas pelos Citizens, das quais 36 foram como titular. Ele também conquistou 11 títulos com o Manchester City.

