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LUTA Mulher detalha situação de lutador que sofreu golpe ilegal: "Do peito para baixo não sente nada" Willian "Kabuto" Masuda segue em tratamento domiciliar para recuperação de grave lesão na coluna sofrida há pouco mais de um mês, numa competição em Londrina (PR)

O lutador Willian Masuda, conhecido como Kabuto, retornou sua casa pela primeira vez desde que sofreu uma fratura na coluna cervical num campeonato em Londrina (PR), no final de agosto, que o fez perder grande parte dos movimentos. A mulher de Kabuto, Fernanda Mayumi, publicou uma atualização sobre o estado de saúde dele, comunicando que o faixa-preta permanece estável, consegue movimentar os braços, mas não tem sensibilidade do peito para baixo do tronco.

— Sobre os movimentos dele, continuam do mesmo jeito. Ele continua só mexendo o antebraço. Do peito pra baixo ele não tá sentindo nada, não tem sensibilidade. Mas ele sente muita dor no braço, ainda. Então, por isso, as medicações também continuaram. Está sendo bem difícil. Tem dias que ele está bem para baixo. Está bem mal. Mas isso vai levar tempo, né? A gente vai ter que ter muita paciência. É um processo lento, um processo demorado, mas a gente não pode perder a esperança. Então a gente está batalhando muito, trabalhando, (com) fisioterapeutas todos os dias, para que ele volte e volte 100% — explicou Fernanda, que é faixa-marrom de jiu-jitsu e organizou uma vaquinha solidária para ajudar na recuperação do atleta.

Fernanda também comentou que o retorno de Kabuto à residência foi, em parte, resultado de uma busca para melhoria de seu lado psicológico em meio às limitações.





— Kabuto está em casa, ele recebeu alta. Só que ele continua em internação domiciliar. Ele ainda precisa de cuidados. Ele ainda sente muita dor. Ele ainda toma alguns medicamentos, precisa ter esse acompanhamento de enfermeiros, médicos mais de perto. Só que para o psicológico dele foi melhor vir para casa. Ele já estava bem estressado com a situação de ficar no hospital — disse.

Ela também informou que o marido não está disposto a se expor com frequência nas redes sociais e o único posicionamento até o momento ocorreu porque ele sentiu a necessidade de agrader às mensagens recebidas.

— Está sendo muito difícil para ele e para a gente. Ele não quer falar no momento, não quer aparecer tanto no momento. Ele só fez esse vídeo porque ele sentiu a necessidade de vir agradecer a todo mundo que ajudou e continua ajudando. Ele mesmo falou: eu não quero visitas no momento, quero ter um pouco de paz na minha casa. A gente está naquele processo de adaptação. A rotina mudou completamente, de todo mundo. Vai levar um tempo, a gente tem que dar um tempo para ele. Depois de tudo isso que ele passou, ainda está passando. Não está sendo fácil, todo mundo pode imaginar. A gente tem que respeitar ele. Aos poucos, se Deus quiser, vai tudo se ajeitando. A gente pede para que continuem as orações, porque vai dar certo. Se Deus quiser vai dar tudo certo, já tá dando. Mas vamos continuar firmes e fortes na nossa corrente de orações.

Pronunciamento de Kabuto

O caso ocorreu há pouco mais de um mês, quando o faixa-preta precisou passar por uma cirurgia de quase 12 horas de duração para tentar corrigir a grave lesão. Em seu pronunciamento, Kabuto revelou que ainda está "tentanto processar tudo", agradeceu às mensagens, mas disse precisar se manter isolado no momento.

— Tem alguns cuidados específicios que ainda precisam ser verificados e continuados por alguns profissionais. Então, por isso, por mais que eu esteja em casa, ainda preciso de um tempo isolado. Tanto pelos cuidados que preciso, e também por mim mesmo. Ainda estou tentanto processar tudo isso. Tentando melhorar cada coisa para que minha cabeça fique bem. Peço a compreensão de todos vocês. Que tenham paciência — disse Kabuto, em vídeo postado nesta segunda-feira em seu Instagram, em que ele aparece deitado numa cama hospitalar

O lutador reforçou que as mensagens de carinho e orações que vem recebendo desde que se lesionou vêm ajudando na recuperação, principalmente na parte psicológica:

— Aos demais que vêm torcendo por mim, que vêm rezando, eu agradeço demais de coração a todos vocês. Vocês não imaginam como isso ajuda o coração a dar uma fortalecida, e a cabeça principalmente. Então agradeço a todo mundo que tenha rezado, que tem feito as caminhadas que sejam, qualquer coisa. Isso ajuda muito. Eu agradeço demais à cooperação de todos vocês.

Kabuto também deixou claro que ainda não pode receber muitas visitas para além dos médicos e parentes:

— Por enquanto, são bem poucas pessoas que estão vindo. Praticamente são só familiares próximos que estão vindo e os profissionais de saúde que têm me acompanhado.





Kabuto recebe atendimento após sofrer grave lesão em campeonato de jiu-jitsu — Foto: Reprodução

Golpe ilegal

Kabuto participava de uma luta contra Juliano Di Pelli Machado, em um campeonato em Londrina (PR), o Super Pro Jiu-Jitsu 2026, quando sofreu o golpe "bate-estaca", movimento banido do esporte por expor o adversário a graves lesões na cervical. Ele foi levantado pelo adversário, ficou de cabeça para baixo e, na sequência, foi arremessado ao chão com Juliano projetando o corpo sobre ele.

O atendimento ao lutador começou ainda no ginásio e, segundo a família, foi rápido. No dia seguinte, Kabuto passou por uma cirurgia que durou quase 12 horas.

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