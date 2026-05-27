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MUNDO Mulher relata luta de surfista brasileiro atingido no coração por peixe-agulha na Costa Rica Priscila Carlesso contou ao Globo que o marido sempre viveu em busca de desafios ligados ao oceano e ao esporte

“O mar é a vida dele.” É assim que Priscila Carlesso resume a relação do marido, o surfista Fabiano Duarte da Costa, com o esporte e a adrenalina. Aos 42 anos, Fabiano sobreviveu a um raro acidente na Costa Rica após ser atingido no peito por um peixe-agulha durante uma sessão de surfe na Praia Pavones.

Depois de dias internado em estado grave e de passar por uma delicada cirurgia cardíaca, o brasileiro deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto hospitalar em San José. Ao Globo, Priscila descreveu o marido como alguém movido por desafios, coragem e preparação física extrema.

— Ele é uma pessoa de coração puro. É movido à adrenalina, ao esporte, à emoção. O mar é a vida dele desde criança. A definição do Fabiano é desafio, coragem, preparação… Acho que é por isso, junto com Deus, que ele está aqui hoje, vivo, e que logo vai conseguir voltar para casa — afirmou.

Segundo ela, Fabiano ainda segue realizando exames após a cirurgia, mas a recuperação vem surpreendendo familiares e médicos. Priscila também destacou que o marido sempre teve uma relação intensa com esportes ligados ao mar e frequentemente encarava situações extremas em busca de superação pessoal.

— Você pode perguntar para qualquer pessoa que conhece ele. O Fabiano é realmente uma pessoa muito especial. E ele já escapou de algumas. A última história não tem nem dois anos — contou.

O acidente aconteceu na última quinta-feira, enquanto o catarinense surfava em Pavones, região conhecida mundialmente pelas ondas longas e procurada por surfistas experientes. Durante a atividade, um peixe-agulha saltou da água e atingiu violentamente o tórax de Fabiano, perfurando o coração.





As circunstâncias do resgate foram fundamentais para salvar sua vida. Um médico alemão que também estava no mar realizou os primeiros socorros ainda na praia antes da chegada das equipes de emergência.

Depois de ser estabilizado, o brasileiro foi levado inicialmente para um hospital no interior da Costa Rica e posteriormente transferido de avião para a capital do país, onde passou pela cirurgia cardíaca.

A família mandou ao Globo um comunicado institucional direcionado às autoridades da Costa Rica, no qual agradecem publicamente o atendimento prestado ao surfista brasileiro. O texto destaca a atuação do Hospital San Juan de Dios, do sistema público de saúde costa-riquenho e das equipes de emergência envolvidas no caso.

Segundo o comunicado, Fabiano recebeu atendimento emergencial imediato, primeiros socorros ainda na praia, transporte aéreo de urgência e acesso rápido à cirurgia cardíaca de alta complexidade.

A nota também revela a gravidade do quadro clínico enfrentado pelo brasileiro. Relatórios médicos apontaram trauma torácico aberto, hemopericárdio traumático, lesão cardíaca severa e até parada cardiorrespiratória.

“A pronta atuação das equipes costa-riquenhas foi decisiva para a preservação de sua vida”, diz trecho do documento.

Amigos e familiares acreditam que a excelente condição física de Fabiano também teve papel importante na recuperação. Nos meses anteriores à viagem, ele seguia uma rotina intensa de preparação física para duas semanas de surfe na Costa Rica, com treinos diários, alimentação rigorosa, natação, remadas, pedaladas e prática constante de esportes no mar.

Agora, a família aguarda a liberação médica para organizar o retorno do surfista ao Brasil. Enquanto isso, amigos iniciaram uma campanha de arrecadação online para ajudar a custear despesas médicas e hospitalares no exterior.

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