Müller anuncia saída do Bayern após 25 anos e 'culpa' clube por decisão

A- A+

Multicampeão, Thomas Müller anunciou que, após 25 anos, deixará o Bayern de Munique ao final da atual temporada. O jogador de 35 anos, bicampeão da Liga dos Campeões (2013 e 2020), oficializou a saída em suas redes sociais neste sábado, deixando claro que a decisão partiu do Bayern, e não dele. Explicou que gostaria de ter estendido seu contrato com o clube por mais uma temporada, mas que a diretoria decidiu "deliberadamente" não lhe oferecer um novo contrato.

"Mesmo depois de todos esses anos, independentemente dos minutos que jogo, ainda gosto muito de estar em campo e lutar por títulos juntos com nosso time. Eu poderia facilmente ter imaginado assumir esse papel no ano que vem também", escreveu o jogador em sua despedida".

"O Bayern celebrará sua magnífica carreira com uma partida de despedida ", explicou o clube em um comunicado divulgado minutos após o anúncio do jogador.



Thomas Müller jogará suas últimas partidas pelo Bayern nos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho, durante o Mundial de Clubes, anunciou o clube.

Müller chegou ao clube bávaro ao 2000, quando tinha apenas 10 anos e se integrou às categorias de base, até estrear profissionalmente na temporada 2008/09. Ao todo, o jogador, que já foi atacante, ponta, meia e o que os treinadores precisassem fez 743 partidas e marcado 247 e 220 assistências. Ao todo, o alemão conquistou 32 títulos no Bayern, dentre eles duas Champions League, dois Mundiais de Clubes e 12 Bundesligas.

Pela seleção alemã, Müller foi campeão da Copa do Mundo em 2014, no Brasil, com direito a um dos gols no histórico 7x1 contra o Brasil na semifinal, no Mineirão. Convocado também para os mundiais de 2010, 2018 e 2022, o atleta é o terceiro maior artilheiro alemão em Copas, com 10 gols.

Veja também