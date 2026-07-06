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Copa do Mundo Müller: "É a pior geração de todos os tempos da seleção brasileira. É mentirosa e enganadora" O ex-atleta também mostrou pessimismo quanto ao futuro do time nacional

O ex-atacante Müller, campeão com a seleção brasileira na Copa de 1994, fez críticas pesadas ao Brasil depois da derrota por 2 a 1 para a Noruega no domingo, 5, que causou a eliminação da equipe nacional no Mundial.

Müller afirmou que a atual geração de jogadores da seleção brasileira é fraca. O ex-atleta, inclusive, mostrou pessimismo quanto ao futuro do time nacional, de olho na Copa do Mundo de 2030.

"É a pior geração de todos os tempos da seleção brasileira. Sem medo de errar. Porque é uma geração mentirosa e enganadora", disparou Müller durante a live "Seleção Estadão" desta segunda-feira, 6.

"Mentirosa porque não é melhor do mundo há décadas. É enganadora porque ilude o povo brasileiro. O povo brasileiro é sentimental, ama a seleção brasileira. Mas engana, porque o torcedor brasileiro acha que esses jogadores vão ganhar a Copa do Mundo, vão resolver alguma coisa", prosseguiu.

"Fazendo uma projeção futura, essa nova geração está herdando uma herança maldita da velha geração. Daqui pra frente, o que você vislumbra?", questionou.

O "Seleção Estadão" acontece ao vivo, todos os dias, às 10h (de Brasília) no YouTube, no site do Estadão e nos perfis do jornal nas redes sociais.

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