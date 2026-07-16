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CRÍTICAS Müller detona Kane e Bellingham: "Jogadorzinho meia tigela. Como ganha assim?" Para ex-jogador brasileiro, a Inglaterra recuou excessivamente após abrir o placar, facilitando a reação da seleção argentina

A eliminação da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo provocou duras críticas de Müller. Durante a live Seleção Estadão, o tetracampeão mundial questionou a estratégia adotada pelos ingleses, criticou o técnico Thomas Tuchel e disparou contra Harry Kane e Jude Bellingham.

Para Müller, a Inglaterra recuou excessivamente após abrir o placar, facilitando a reação da seleção argentina. "A Argentina não sabe perder, mas gosta de ganhar. Fica naquele ímpeto de bater, voltar, pressionar. Nenhuma defesa aguenta, suporta esse sufoco o tempo inteiro. Uma hora o gol sai", afirmou.

Na sequência, o ex-jogador responsabilizou o treinador inglês pelo rumo da partida: "O treinador da Inglaterra facilitou o jogo para a Argentina. Ela sofreu mais contra a Suíça, porque a Suíça impôs força física e jogou de igual para igual. Diferente da Inglaterra, que faz o primeiro gol e se retranca, defendendo o resultado."



Müller também direcionou críticas às principais referências técnicas da equipe inglesa. Segundo ele, Harry Kane e Jude Bellingham atuaram longe da área e teve pouca influência ofensiva.

"O Kane, que todo mundo paga pau, é um jogadorzinho de meia tigela. Ele jogou como terceiro volante. E o Bellingham, que acha que joga mais do que joga, jogou como quarto volante. Como é que você vai vencer uma decisão assim, só defendendo? E defendendo um resultado de 1 a 0.", questionou.

Durante a análise, Müller ainda elogiou a postura da Argentina diante das adversidades e afirmou que a equipe comandada por Lionel Scaloni cresce justamente quando sai atrás no placar.

"O Scaloni deve falar para os jogadores na pressão: ‘Tomara que o adversário faça um gol logo, porque é a tensão que me faz crescer’. Quando tão perdendo, aí que eles se agigantam e conseguem superar as suas dificuldades, as circunstâncias no seu entorno".

O comentarista lembrou que o roteiro já havia acontecido nas oitavas de final, quando os argentinos eliminaram o Egito após sair em desvantagem.

Acho que contra a Inglaterra, a Argentina jogou até melhor do que contra a Suíça. E a Inglaterra foi mais fácil, porque a Inglaterra é uma seleçãozinha normal. Uma seleçãozinha que não tem nada de especial. O Harry Kane fez gol contra quem? Você vai pegar as seleções que ele fez gol é tudo seleção meia-boca", avaliou.

Por fim, Müller afirmou que a equipe só mostrou suas limitações quando encontrou um adversário do mais alto nível: "Quando a Inglaterra pegou um adversário que é candidatíssimo a campeão, como eu sempre falei, deu no que deu."

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