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Futebol Müller: 'Scaloni é o melhor treinador do mundo e foi massacrado pela imprensa' "Ninguém aceita um treinador inexperiente na seleção, nenhuma aceita isso", afirmou o ex-jogador

São Paulo, 18 (AE) - Lionel Scaloni assumiu a Argentina após a frustrante eliminação na Copa do Mundo de 2018 e com um vestiário turbulento na saída de Jorge Sampaoli. Ele aceitou o desafio, recebeu muita desconfiança por parte de torcida e imprensa e hoje, para o comentarista do Seleção Estadão, o ex-jogador Müller, é o "melhor treinador do mundo".

Não são poucos os méritos do comandante. No seu primeiro Mundial, em 2022, ele já saiu com o título ao bater a favorita França em uma final histórica; depois, faturou a Copa América de 2024, e em 2026, mesmo levando sufoco em várias partidas do mata-mata, chegou a mais uma decisão do torneio mais importante do futebol.

Para Müller, o que explica o sucesso dele e de outros técnicos da Argentina é, em parte, a mentalidade enquanto jogador. "O jogador argentino já se prepara para ser treinador, tem essa mentalidade diferente do atleta brasileiro", analisa. "Ele joga, mas já fez a licença UEFA em Madrid. Com o Scaloni, a trajetória foi essa", continua.

"Ninguém aceita um treinador inexperiente na seleção, nenhuma aceita isso. Quando ele assume a seleção argentina, é massacrado pela imprensa", relembra o comentarista. E não somente Scaloni, como também sua comissão técnica sofreram com desconfiança.

"Ele era inexperiente, praticamente um estagiário. E ainda, pega três ex-jogadores que tinham experiência zero: (Pablo) Aimar, (Roberto) Ayala e (Walter) Samuel. Eles foram massacrados pela imprensa argentina, não pense que não", ressalta Müller.

Os ídolos da Argentina fazem parte da comissão técnica de Scaloni e, se o histórico pesar a favor, disputaram a Copa do Mundo de 2002 e estiveram em campo no que havia sido o último confronto com a Inglaterra antes da vitória na semifinal.

Para Müller, depois de superar todas as críticas e ceticismo ao seu redor, o treinador chegou hoje a um patamar único. "Sempre falo isso, o Scaloni, há oito anos, é o melhor do mundo. Olha só o que ele fez: de inexperiente a melhor treinador do mundo. E todos os méritos, claro, são dele", afirmou o ex-jogador.

A final que pode dar ao técnico o seu segundo título de Copa do Mundo está marcada para o próximo domingo, 19. Espanha e Argentina disputam a taça no gramado do MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), a partir das 16h (horário de Brasília).

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